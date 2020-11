En sus primeras declaraciones como presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz Esparza mantuvo su crítica por las acciones de SUNEDU frente a las universidades no licenciadas. | Fuente: Agencia Andina

Ántero Flóres-Aráoz, flamante presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Manuel Merino, tiene un largo historial de críticas a la reforma universitaria encabezada por Sunedu y el Ministerio de Educación. Se ha referido a ella en columnas, entrevistas, y declaraciones públicas.

Esta mañana, horas antes de su nombramiento al frente de la PCM, en una entrevista a Canal N, señaló que las universidades que no lograron el licenciamiento merecen otra oportunidad. "Esa es mi opinión personal yo no voy hacer nada sobre el particular, personalmente opino que tiene que haber una igualdad entre las privadas y las públicas. ¿Por qué a una se les da una segunda oportunidad y por qué no a otra? Pero ese no es el tema de estos meses".

Se trata de una reforma que está relacionada al ahora Premier: su firma de abogados, el estudio Flóres-Aráoz, representa a Telesup en un proceso cautelar que busca que la universidad siga en funciones. A su vez, Telesup, de propiedad del hoy detenido José Luna Galvez, otorgó a Flores-Aráoz un doctorado honoris causa.

Revisemos las declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros sobre la reforma.

PIDIÓ HACER CAMBIOS A LA LEY

El 2016, cuando Flores-Aráoz postulaba a la Presidencia de la República, expresó su desacuerdo con la reforma universitaria pues consideraba que había una transgresión a la autonomía. "Si bien es cierto que el TC ha declarado constitucional la Ley, discrepamos de tal determinación pues a nuestro juicio se ha violado la autonomía universitaria en materia académica, administrativa y económica. Será necesario en el próximo quinquenio hacer modificaciones a la Ley en cuanto a las atribuciones del Sunedu y la composición del mismo, que ahora es un apéndice del Ministerio de Educación", dijo en una entrevista al diario La República.

En su columnas semanales en el diario Expreso, también manifestó sus cuestionamientos. La publicación del 17 de enero del 2020 fue titulada como "Es mucho peor": el actual primer ministros se refirió a la denegatoria de universidades como un "problema social" originado por Sunedu, insistiendo en una segunda oportunidad para estas instituciones.

"Cuando decimos, como título de esta columna, “es mucho peor”, nos referimos al problema social originado por la denegatoria de licenciamiento a varias universidades, principalmente privadas, sean ellas asociativas o societarias", manifestó el hoy Premier.

"Lógicamente, si en una segunda oportunidad y previo acompañamiento y colaboración de Sunedu, no se logra el cometido, no habrá otro camino que el cierre, lo que sería sumamente gravoso para las universidades a las que nos referimos, pues sus bienes tendrían que ser enajenados a valor de realización pues el valor comercial decaería. Caerían sobre ellas, como aves de rapiña, quienes quisieran beneficiarse de la desgracia ajena".

DEFENSA DE UNIVERSIDAD TELESUP

Es público que el estudio de abogados del actual premier Ántero Flores-Aráoz, tiene como cliente a la universidad TELESUP, cuyo propietario es el excongresista José Luna Gálvez. La institución no obtuvo el licenciamiento por parte de la Sunedu.

En octubre del año pasado, la Procuraduría Pública de la Sunedu interpuso una denuncia en contra de José Luna Gálvez y Luis Morey Estremadoyro, abogado de la universidad, por el presunto delito de difamación agravada en contra de Sunedu, el Consejo Directivo y el superintendente, Martín Benavides. Fue en el programa Ampliación de Noticias de RPP Noticias, donde al ser consultado por la negación del licenciamiento de su universidad José Luna Gálvez dijo que "La Sunedu está direccionando y aprueba a sus amigos y desaprueba a sus enemigos. (...) Tienen interés en todas las universidades que tienen alguna dirigencia política (...) es una cuestión de direccionamiento político empresarial clarísimo".

Respecto al discurso del actual premier frente a la igualdad de condiciones entre las universidades públicas y privadas, sostiene el mismo argumento la defensa de la universidad Telesup, Luis Alfonso Morey miembro del estudio de abogados de Flóres-Aráoz.

José Luna se encuentra detenido preliminarmente por el caso 'Los gánsters de la política', en el que se le acusa de captar a miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura para lograr la inscripción de su partido político, Podemos Perú. Este partido cuenta actualmente con una bancada conformada por 11 parlamentarios.

Identificación de Luis Morey como abogado del estudio del primer ministro Ántero Flórez-Aráoz. | Fuente: Linkedin

HONORIS CAUSA DE TELESUP

El 22 de febrero del 2019, en la escuela de posgrado de la universidad TELESUP, el premier Ántero Flórez-Aráoz recibió un el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria en gestión pública del país.

Diploma de Honoris Causa otorgado a Ántero Flórez-Aráoz. | Fuente: Telesup

Consultado esta mañana, Flores-Aráoz declaró: "Mi estudio defiende un proceso de amparo (de Telesup) y las cosas transparentes, pero yo desde el momento que juré no tengo nada que ver con ningún proceso, con ninguna defensa, ni con nada".