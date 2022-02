Carlos Basombrío criticó designación de Héctor Valer | Fuente: Foto: Presidencia

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, criticó vía Twitter la designación de Héctor Valer al frente del Consejo de Ministros por una denuncia por presunta violencia familiar.

"Valer, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, le dio tal pateadura a su hija de 29 años que ésta presentó denuncia en la comisaría. Inaceptable que pretenda gobernar", cuestionó.

RPP Noticias también conversó con los exvecinos del también congresista, quienes relataron que en su domicilio siempre se escuchaban gritos y lisuras contra su hija y esposa.

De acuerdo con una exvecina, quien pidió no publicar su identidad, Valer Pinto no pagaba a tiempo, tenía reacciones violentas y a su domicilio llegaban documentos judiciales por delitos contra el Estado, de falsedad genérica, e incluso de homicidio culposo.

"Es un mal recuerdo para los vecinos, para el serenazgo que tiene denuncias. (Valer Pinto es) un tipo conflictivo, pegalón. Le pegó al de la cochera. Al serenazgo, dentro de su casa, le pegó porque dijo que no tenía que entrar. Siempre los pleitos eran continuos, era demasidado negativo, conflictivo y pegalón", expresó.





La denuncia de una vecina

Valer Pinto residió en la zona de San Borja entre los años 2009-2019, por lo cual enfrentó un proceso judicial por desalojo debido a que no pagaba las cuentas.

"Mi amiga me ha contado que el señor, actual premier, tiene un proceso judicial por desalojo, por no pagar, durante todo el tiempo que duró el juicio, que son dos años, no pagó alquileres. El monto asciende a más de 40 000 soles. Se fue sin pagar", contó la fuente.

Según esta vecina, Valer Pinto utilizaba dicho inmueble como oficina de su despacho de abogado y como una ONG, lo cual no estaba permitido en el contrato que había firmado con la propietaria. "El señor se aprovechaba porque era abogado y se las sabía todas", calificó la señora.

"Todos los vecinos estábamos de acuerdo en que el señor se fuera, porque de todo se quejaba, de las bocinas, de los autos. Entre 10 y 15 vecinos firmaron (un documento) para desalojarlo. A todo el barrio nos tenía en zozobra. Daba miedo", agregó.

