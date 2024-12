Rospigliosi sobre acusaciones contra Dina Boluarte por caso 'Cofre': "Si esto creció, es por no hablar desde antes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi considero que si la especulación sobre el caso del uso del vehículo presidencial creció fue porque la presidenta Dina Boluarte guardó silencio sobre ese tema.

“A mí me parece que ese no es uno de los temas más relevantes que involucran a la señora Boluarte. Pero, sin duda, si esta cosa ha crecido a las dimensiones que hemos visto estos últimos días es su responsabilidad por no hablar claramente desde antes”, dijo a RPP.

En Ampliación de Noticias, el parlamentario indicó que le parece bien que la mandataria Boluarte dé su versión ante la Fiscalía para esclarecer los hechos, aunque insistió en que es tarde para salir a aclarar el tema.

“Me parece bien que la señora Boluarte diga que se quiere someter a la investigación de la Fiscalía. Ojalá que la Fiscalía la cite y ella pueda dar su versión de los hechos. Ha dicho que nunca estuvo en la playa donde dice que estuvo. Me parece razonable que se dé su versión ante la Fiscalía”, sostuvo.

Sobre caso ‘Rolex’ y Nicanor Boluarte

El congresista fujimorista señaló que Boluarte Zegarra está implicada en temas más complicados, como el caso Rolex y el de su hermano Nicanor Boluarte, quien se encuentra prófugo de la justicia y es investigado por la Fiscalía por supuesto tráfico de influencias, cohecho y por pertenecer a una organización criminal.

“En lo que se refiere a las acusaciones que se le han hecho, el tema de los Rolex y regalos que ella no puede recibir en su condición de presidenta de la República. Ella dice que no fueron regales, sino préstamos y se ha enredado en una serie de temas. Podría ser un intercambio de favores que merecerían una investigación. También el asunto de su hermano. Ahí hay temas que son más complicados para ella”, afirmó.

Sobre Vladimir Cerrón

En otro momento, Fernando Rospigliosi dijo que maneja la hipótesis de que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no está en el país. Asimismo, sostuvo que cree que el exgobernador regional de Junín en algún momento ha recibido protección de las más altas esferas.

“Mi hipótesis es que este señor no está en el país. Yo creo que él en determinado momento, sin duda, ha tenido protección de las más altas esferas. Él ha estado en el gobierno con Pedro Castillo, ha tenido muchos contactos y seguramente esos contactos lo han protegido durante algún tiempo. Yo que conozco algo de la Policía lo hubieran capturado aún con la protección que haya podido haber tenido”, afirmó.

Sobre ley que elimina la detención preliminar sin flagrancia

Rospigliosi también se pronunció sobre la Ley 32181, que reforma el nuevo Código Procesal Penal y deroga la detención preliminar en casos donde no exista flagrancia. Al respecto, sostuvo que “se ha eliminado el abuso que han venido haciendo ciertos jueces y fiscales”.

“No es que se haya eliminado la detención preliminar. Lo que se ha eliminado es el abuso que han venido haciendo ciertos jueces y fiscales. Yo hace años vengo denunciando que fiscales y jueces liberan a detenidos, en flagrancias o no, que son evidentemente delincuentes. Que no me vengan a decir ahora que porque se deroga un inciso de esta ley, ahora la culpa la tiene la ley y no los jueces y fiscales. Lo viene haciendo hace años, por favor. Que no vengan a distraer la atención con este tema, ni tratar de derogar una ley que lo que hace básicamente es proteger a la Policía”, apuntó.