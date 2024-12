Javier Arévalo sobre prófugos de la justicia: "Toda persona debe ponerse a derecho"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se refirió a la situación legal de la fiscal Elizabeth Peralta (sobre quien pesa una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso vinculado a Andrés Hurtado); Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte (con orden de 36 meses de prisión preventiva por el caso Waykis en la Sombra); y Vladimir Cerrón (condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, además de 18 meses de prisión preventiva por el caso Antalsis).

Al respecto, el jefe del órgano encargado de administrar justicia indicó que toda persona que enfrente un proceso debe ponerse a derecho y precisó que no existe la expresión 'ponerse a buen recaudo', que han utilizado los abogados defensores de los mencionados.

"El control de captura de las personas es responsabilidad de la Policía. Yo me llevo una reflexión: todos estos casos y en muchos más las personas invocan que se habría excedido el juez en darle la prisión. Yo pienso que el tema de otorgamiento de mandato de prisión debe ser bastante restringido. Eso originaría que las gentes sean procesadas en libertad", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Toda persona que tiene un problema judicial, sea cual sea, debe afrontarlo y debe defenderse. En el caso concreto desconozco los detalles, pero pienso que sería lo indicado que la persona se ponga a derecho (...). Toda persona debe ponerse a derecho", aseveró.

"No existe esa expresión ('ponerse a buen recaudo'), no existe esa situación. Es parte y la parte siempre va a decir algo que considera que le sea favorable", agregó.

Arévalo sobre iniciativa del Congreso de reducir el mandato del presidente del JNE: "Me parece que es político"

En otro momento, Arévalo comentó la iniciativa del Congreso de la República para que los miembros del consejo del Jurado Nacional de Elecciones se elijan entre sí, además de una reducción del mandato de la Presidencia del órgano electoral de cuatro a dos años.

"La facultad de hacerlo la tiene el Congreso. Pero yo pienso que, por una cuestión de oportunidad, porque estamos ya cerca de iniciar el proceso electoral, si se da esta normal, que sea para la próxima, porque no puede usted a puertas de un proceso electoral estar cambiando reglas. Si esto prospera, que no se aplique ni siquiera para esta elección", indicó.

El titular del Poder Judicial consideró que el actual presidente del JNE, Roberto Burneo, es una persona honrada, por lo que estimó que la voluntad del Congreso responde a cuestiones políticas.

"En el caso del señor Burneo, creo que es una persona muy decente, muy transparente, un magistrado honrado. No veo la falta de transparencia para que se cambie su gestión. En todo caso, no creo que se trate de transparencia. Me parece que es político y por ser político que sea para la próxima elección, no para la que viene", enfatizó.

"Ningún partido con convicciones antidemocráticas debe estar en funcionamiento"

Por otro lado, Arévalo ratificó la decisión del Poder Judicial de declarar la ilegalidad del partido político A.N.T.A.U.R.O. y dijo que ninguna agrupación antidemocrática podría estar en funcionamiento.

"La justicia electoral ya lo vio a nivel administrativo. Y eso está convalidado. A nivel judicial, la Ley de Elecciones establece la posibilidad de que el Ministerio Público impugne la existencia de un partido. Ningún partido en una democracia puede entrar al juego democrático para socavarla. Ningún partido que tenga convicciones antidemocráticas debe estar en funcionamiento", manifestó.

"Toda persona puede llegar a ser candidato. Pero hay un período de tachas. La justicia electoral permite que a una persona, un condenado por tráfico de drogas, por violación o delitos de función, se le tache. Hay mecanismos para que en general personas que tengan antecedentes antidemocráticos o penales puedan salir de la carrera electoral", añadió.

Arévalo criticó que el Ejecutivo niegue presupuesto para activar juzgados en Chancay: "Hay un divorcio entre lo que dicen y lo que hacen"

Finalmente, Arévalo destacó la labor de las unidades de flagrancia y puso en conocimiento que realizó un pedido presupuestal al Ejecutivo para crear juzgados especializados en Chancay a raíz del Megapuerto. No obstante, la petición no fue considerada.

"Una de las metas —incompletas, pero en la que hemos avanzado— es la unidad de flagrancia. Este país necesita que las impulsen como una política. Hemos logrado colocar hasta el momento 19. Es poco. Pero debe continuar", indicó.

"Saludo que se haya aprobado recursos. Pero pienso que no son suficientes. Y esto no vino de la ley. Cuando estuvimos explicando el presupuesto al Ejecutivo ha habido una política de restricciones", precisó.

"Lo de Chancay es un caso muy especial. Nosotros pedimos un juzgado penal, un juzgado de trabajo, una sala mixta y una sala penal. Porque Chancay como puerto se va a convertir en un sitio donde va a haber delincuencia, va a haber problemas administrativos y laborales. Sin embargo, como no teníamos los recursos, pedimos alrededor de siete millones o un poco más. Y nos lo negaron. A mí lo que me preocupa es que todo esto ocurría mientras se desarrollaba la APEC. Entonces hay un divorcio entre lo que dices y lo que haces", culminó.