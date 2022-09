Andrés Alencastre informó que no se concretó la compra de urea a empresa italiana, según el presidente de Conajup

En una reunión del día de ayer, el titular del Midagri anunció a los dirigentes de los agricultores que no fue posible llegar a un acuerdo con empresa italiana | Fuente: Midagri | Fotógrafo: MMOCOIM

Benito Fernández, presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú (Conajup), en diálogo con La Rotativa del Campo, señaló que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, le confirmó en una reunión que, nuevamente, no se pudo concretar la compra de las 62 mil toneladas de urea anunciada por el Ejecutivo.

"En el desarrollo de la reunión le preguntamos por el inicio de la distribución de la urea. Entonces nos dijo: bueno, respecto a ese punto, yo les voy a responder que no ha sido posible concretar la compra de urea porque la empresa ha desistido de la firma del contrato", afirmó.

En ese sentido, tras haberse vencido el plazo para que se firme el contrato para la adquisición del fertilizante el pasado 7 de setiembre, y pese a la solicitud del jefe de Estado para que llegue el producto a los agricultores de manera urgente, el Midagri, según sostuvo Fernández, por tercera vez no pudo realizar la compra.

"Golpe para los agricultores"

Según relató el presidente de Conajup, ante el retraso en la compra del producto, necesario para el inicio de la "campaña chica" de los agricultores, los dirigentes de la confederación solicitaron una audiencia con el premier para conocer el estado de la licitación. El encuentro con el presidente de la PCM se realizó el último miércoles a las 11am.

"Al recibirnos, el premier nos preguntó por nuestra visita. Le informamos y le dijimos que habíamos pedido una audiencia pública al ministro Alencastre a efectos de que transparente la adquisición que venía posponiéndose fecha tras fecha. En ese sentido, él se comunicó con el ministro para preguntarle para cuándo iba a estar la urea y se entendía que le estaba diciendo que no era posible la adquisición", señaló Fernández.

Ante ello, el ministro Alencastre habría pedido que los agricultores se reunieran con él en la sede del Midagri al día siguiente.

"Hemos ido al Midagri y hemos llegado aproximadamente a la 1pm.ayer jueves. Entonces, en la entrevista con él, nos dice que por recomendación del premier nos recibe porque él tiene una agenda muy ocupada que atender, que, prácticamente, era como un favor atendernos", señaló el dirigente.

En dicha reunión, el titular del Midagri les dijo que no se concretó la compra porque la empresa italiana Unión Sped se negó a firmar el contrato.

"Nosotros le preguntamos qué pasó y nos respondió que es una situación muy amplia para informar pero que la fertilización en el Perú es muy pequeña. Pero que, para solucionar el inconveniente de la falta de urea, él había creado un fertibono", sostuvo.

Para Fernández, el anuncio fue "otro golpe" para los agricultores, además de un "maltrato" por la forma en la que el ministro Alencastre los trató durante la reunión señalando que "la fertilización en el país era minúscula para él" y que "no tenía mayor incidencia en la producción agraria".

"Dijo que urea no va a haber y que nos va a dar un fertibono y que esperemos eso", subrayó el dirigente.

"Padrones solo llegan al 20 %"

Respecto a la entrega del Fertibono, el presidente de Conajup, según afirmó, le propuso al ministro que, debido a la urgencia, se usen los padrones de las juntas de usuarios para poder hacer una rápida distribución del apoyo del Gobierno. Sin embargo, el titular del Midagri se habría negado.

"Nosotros le dijimos que era una urgencia y que tenemos que trabajar con lo que tenemos a la mano como el padrón de usuarios de agua que tenemos las juntas de usuarios en cada una de las juntas. Él se negó diciendo que todos nuestros padrones son documentos privados que no puede utilizar para una política pública"

Según Fernández, dicho padrón "en realidad es un censo", el cual "recién ha llegado al 20%".

"No sabemos en sí qué vamos a hacer porque ese fertibono que ha creado el gobierno no sería una urgencia. Porque si el mismo ministro nos ha dicho que de los 3.5 millones de productores agrarios que habría para él a nivel nacional, recién ha llegado al 20%. Entonces, ¿a quién le va a entregar? ¿A 10 o a 20 o a los miles de productores agrarios que hay a nivel nacional?", remarcó.

Esta situación, afirmó Fernández, deja a los medianos y pequeños productores agrícolas en una nueva crisis.

"El consejo directivo de Conajup no sabemos qué explicarles a nuestros hermanos agricultores porque nosotros no representamos a 5 o 12 usuarios, tenemos 64 presidentes de juntas de usuarios y ya no sabemos qué informar. Es más, todos los que hemos estado ayer en la reunión, no somos de Lima, venimos de provincias, yo vengo de Cajamarca", señaló.

Asimismo, el presidente de Conajup señaló que el costo de la urea se ha incrementado en el mercado privado y que la única respuesta que reciben del presidente y del premier es que "recurran al Midagri".

"Ya no sabemos qué hacer, a dónde ir. El presidente y el premier nos dicen que ahí está el Midagri para atender nuestro requerimiento. Además, el premier, el día de ayer, nos indico que el Midagri ha ejecutado su presupuesto en solo 40% hasta este mes", finalizó el dirigente agrícola.











