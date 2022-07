Personas del Ministerio Público recaba información en la misma sede por el viaje del ministro con sus hijas | Fuente: Andina

Personal del Área de Denuncias Constitucionales y Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía estuvo este lunes dentro de la sede del Ministerio de Defensa para realizar diligencias por la investigación preliminar contra el titular del sector, José Luis Gavidia. Esto debido a que usó un avión de la Marina de Guerra para viajar con sus tres hijas a Huánuco en marzo de este año.

Horas antes se conoció que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le abrió una investigación preliminar al titular del Mindef por el presunto delito de peculado de uso luego de las revelaciones mostradas por el programa Punto Final.

Según el reportaje, José Luis Gavidia se había traslado a Huánuco con el objetivo de asistir a un evento por la inauguración del año escolar en esa región. El problema fue que en dicha actividad oficial se convirtió en un viaje familiar, ya que llevó a sus tres hijas (dos menores de 11 y 15 años, además de Verónica Gavidia Rodríguez, de 31 años) cuando no cumplían un rol oficial.

Además, la ceremonia duró unas horas, pero según el reportaje, el ministro se quedó tres días y dos noches con su familia. El dominical trató de tener una entrevista con el titular del Ministerio de Defensa, pero se negó y solo aclaró al programa que la decisión de viajar con sus parientes se debía a que esos días coincidían con el régimen de visitas de tenencia.

🚨#Ahora

El área de Denuncias Constitucionales y Enriquecimiento Ilícito se encuentra en la sede del Ministerio de Defensa realizando diligencias como parte de la investigación preliminar que se le sigue al ministro Gavidia. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 11, 2022

Congreso lo cita para que brinde explicaciones

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, anunció que su grupo de trabajo citará al ministro de Defensa, José Luis Gavidia, para el próximo viernes 15 de julio para que responda por el uso del avión de la Marina de Guerra del Perú para transportar a sus 3 hijas a Huánuco.

“La evidencia no deja lugar a discusión. El ministro de Defensa llevó a Huánuco a sus hijas en aeronave del Estado. Usó bienes públicos para una actividad no oficial sino, presuntamente, particular. ¿Cómo se llama eso? Peculado de uso. Y eso está tipificado como delito", anunció.

La congresista fujimorista Vivian Olivos solicitó al titular de Defensa que brinde un informe detallado sobre sus actos oficiales realizados el pasado 13 de marzo, fecha en que se habrían cometido los hechos irregulares en su gestión.

"El ministro violó la ley porque claramente cometió peculado de uso y debe sancionarse”, refirió la parlamentaria a los medios de comunicación.