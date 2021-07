Francisco Sagasti: Las instituciones electorales "quedan muy bien, los que quedan mal son aquellos que las atacan"

En relación a los insultos y amenazas de muerte contra su persona, Francisco Sagasti señaló que no tiene miedo y señaló que no vale la pena comentarlas. | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Francisco Sagasti, consideró este miércoles que los ataques a las instituciones del Estado, como al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), durante el proceso electoral no lograron deteriorarlas.



"Han tratado de.. y no creo que lo han logrado", señaló el mandatario Francisco Sagasti en el programa Nada está dicho de RPP cuando fue consultado si estos ataques trataron de socavar la institucionalidad.



"Cualquier observador independiente, cualquier persona que no este en su burbuja de creer lo que quiere creer y no lo que las evidencian muestran, eso un problema de ellos, pero de ahí a decir que hay un deterioro de las instituciones hay un salto muy largo", expresó el mandatario.



Francisco Sagasti arremetió contra las personas que atacan a las instituciones por intolerantes, violentos y no respetar la voluntad del pueblo.

"Las instituciones quedan muy bien, están como estaban, los que quedan mal son aquellos que las atacan, aquellos que son intolerantes, aquellos que son violentos, aquellos que no saben respetar la voluntad del pueblo y aquellos que no saben tolerar opiniones o puntos de vistas ajenos, esos son los que están deteriorados, no las instituciones", dijo el jefe del Estado.

"Son incapaces de dialogar"

En relación con los insultos y amenazas de muerte contra su persona, Francisco Sagasti señaló que no tiene miedo porque "uno sabe lo que es, sé lo que soy, lo que he hecho y lo que he estado haciendo, tengo confianza en mi mismo y en mi entorno".



"Los insultos simplemente reflejan el tipo de persona y la bajeza de aquellos que son incapaces de dialogar, que son incapaces de articular una idea (...). Cuando uno ve estos insultos o amenazas de muerte, lo que nos dice es que son personas que ni siquiera valen la pena tomar en cuenta", agregó.

