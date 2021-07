Francisco Sagasti, actual presidente de la República. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Francisco Sagasti, dijo que, a poco de celebrarse el Bicentenario de la Independencia del Perú, un sector de la ciudadanía anhela cambios y una mayor igualdad.



En una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, dijo que los avances tecnológicos han puesto en evidencia, en América Latina y otros países del mundo, "algunas postergaciones y desigualdades, sobre todo las de oportunidades".

"Y lo que nos dicen ahora en el Bicentenario de la Independencia del Perú es que hay un deseo de cambio, de trato igual y de buscar la mejor manera de vivir en armonía entre todas las personas que conviven en una nación", manifestó Francisco Sagasti.

Por otra parte, el jefe del Estado arremetió contra las personas que atacaron a las instituciones electorales durante los comicios.



"Las instituciones quedan muy bien, están como estaban, los que quedan mal son aquellos que las atacan, aquellos que son intolerantes, aquellos que son violentos, aquellos que no saben respetar la voluntad del pueblo y aquellos que no saben tolerar opiniones o puntos de vistas ajenos, esos son los que están deteriorados, no las instituciones", dijo.

ENCUENTRO CON CASTILLO

El presidente electo Pedro Castillo se reunió este miércoles con el mandatario Francisco Sagasti en Palacio de Gobierno donde abordaron temas como el proceso de transferencia de gestión y otros de interés nacional.

En el encuentro, que se prolongó por más de dos horas, también participó la titular del Gabinete Nacional, Violeta Bermúdez, y la vicepresidenta electa Dina Boluarte, quien ha sido designada por Castillo como la jefa de su equipo para dirigir el traspaso de carteras.

A su salida, Pedro Castillo evitó realizar declaraciones a la prensa.





