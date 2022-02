Francisco Sagasti, expresidente de la República | Fuente: RPP

El expresidente de la República, Francisco Sagasti, señaló este miércoles que le "preocupa de sobremanera" la decisión de designar a Hernán Condori como titular del Ministerio de Salud (Minsa), en un momento en el cual se realiza la vacunación contra la COVID-19 para los niños que acudirán al colegio.



En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, Francisco Sagasti cuestionó la decisión del Gobierno de elegir a Hernán Condori para dirigir un sector "tan complejo" como el Minsa y en una situación tan difícil en la que nos encontramos debido a la pandemia.



"Ahora sí preocupa de sobremanera que una persona con los antecedentes que se han mencionado: promotor de productos fraudulentos, que ya sabemos que son productos bambas para llamarlo en criollo, como esta agua arracimada. Además, de eso él ha planteado el uso de medicinas y productos médicos de dudosa efectividad, que no están comprobados. Además de esto, tiene unas acusaciones y lo último que ha salido, que me ha sorprendido, respecto de ejercer una especialidad que aparentemente no es la suya", dijo.

Francisco Sagasti aseguró que todos estos cuestionamientos crean una "situación preocupante" y calificó de "irresponsabilidad suprema" la afirmación del ministro Hernán Condori de que "la COVID-19 no lo es todo", porque podría retrasar el proceso de vacunación.



Asimismo, el exmandatario destacó la labor de Hernando Cevallos como ministro de salud para profundizar, impulsar y acelerar el proceso de vacunación que inició el Gobierno de Transición y Emergencia.

Exigencia al presidente Castillo

Por otro lado, el expresidente Francisco Sagasti indicó que "ya es momento de exigirle un poco más" al jefe del Estado, ya que tiene seis meses en el cargo como tiempo suficiente para un aprendizaje, cuatro gabinetes en su haber, la experiencia de una vinculación con la ciudadanía y viajes al exterior.

"De acuerdo con la Constitución, el presidente de la República personifica a la Nación, personifica a todos nosotros y esa es una responsabilidad enorme que algunos hemos tenido que asumir de una manera u otra. Creo que el señor presidente tiene y debe asumir su plena responsabilidad sobre sus actos y decisiones. Es un momento en el cual podemos exigirle, no solamente en nombramientos y orientación, que cumpla con su función de darle una orientación de desarrollo y personificar a la Nación", dijo.

Caso Sunedu

Francisco Sagasti expresó su confianza en que la Mesa Directiva del Congreso no programe la segunda votación de la ley que cambia la composición del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) o esperar que la mayoría de los parlamentarios rechaze esta norma.



"Quisiera pensar que todavía hay gente en nuestro país que le preocupa el bien común, le preocupa el futuro", manifestó.

