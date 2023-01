Francisco Sagasti propone periodo de calma para que el Consejo Interreligioso recoja reclamos de grupos que protestan

Francisco Sagasti asumió la Presidencia de la República en noviembre de 2020, tras la renuncia de Manuel Merino ante las masivas protestas que se registraron en el país. | Fuente: Andina

Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte que se desarrollan en el sur del país han dejado un saldo de más de 45 muertos, entre ellos un suboficial de la Policía que fue calcinado por una turba en Juliaca, Puno. Ante el crítico panorama social que atraviesa la nación, el expresidente Francisco Sagasti ha planteado dos semanas de calma para que el Consejo Interreligioso del Perú recoja las demandas de los manifestantes y las exponga ante el Consejo de Estado, con el objetivo de llegar a un “acuerdo mínimo y aceptable”.

En Enfoque de los Sábados, el exmandatario indicó que el Perú atraviesa un panorama en el que ha surgido una “atomización” de puntos de vistas ideológicos, que han ocasionado que un sector “se atrinchere en lo suyo” y se oponga al diálogo. Es en ese contexto que, según precisó Sagasti, surgen los calificativos de “caviar” o “terrucos”.

“A diferencia de otros lugares; por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un problema racial entre blanco y negro, aquí en el Perú tenemos una gradación desde el punto de vista étnico muy compleja, muy difícil”, declaró.

“Tenemos una diversidad de puntos de vista desde las regiones e ideológicos. En vez de ser una polarización, lo que hay es una especie de atomización de posiciones distintas, en las cuales un grupo se atrinchera en lo suyo y no quiere escuchar al resto”, agregó.

Al mencionar la complejidad de establecer el diálogo, el exjefe de Estado dijo que es necesario establecer un puente de comunicación liderado por un “interlocutor” que goce de credibilidad y capacidad de “juntar” los distintos puntos de vista. Es por eso que recalcó la propuesta para que el Consejo Interreligioso se encargue de este proceso.

“Lo que planteo es establecer -no diría un dialogo, porque en este momento no estamos como para un diálogo directamente- unos puentes de comunicación entre diferentes puntos de vista en nuestro país. Cuando no se puede dialogar directamente, sobre todo cuando hay una multiplicidad de puntos de vistas, se busca un interlocutor válido que vaya conversando con los diferentes grupos”, indicó.

Pliego de reclamos al Consejo de Estado

Sagasti Hochhausler destacó que el Consejo Interreligioso esté conformado por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP), la Asociación Judía del Perú (AJP), la Asociación Islámica del Perú, entre otras que, a pesar de tener “confesiones de fe muy distintas”, trabajan en conjunto.

“Al ver que algunos grupos están descalificados por otros, el único que tiene la diversidad y la presencia en todo territorio nacional es el Consejo Interreligioso. Lo que [harían] es juntar esta información, pero quién tendría que actuar sobre aquello que surja de este proceso de compaginar demandas y ver cómo hacerlas viables es el Consejo de Estado”, precisó.

El político peruano, quien ocupó la Presidencia de la República desde noviembre de 2020 hasta julio de 2021, enfatizó que al no tener líderes ni partidos políticos recojan las demandas de las distintas zonas del país, urge escuchar a las comunidades, frentes de campesinos, empresarios, entre otros sectores.

Para Francisco Sagasti, el pliego de reclamos, que recogería el Consejo Interreligioso en caso de concretarse su propuesta, debe ser presentado ante el Consejo de Estado, instancia que agrupa a los titulares de las diferentes entidades públicas -como la propia presidenta Dina Boluarte o el titular del Congreso, José Williams- para poder articular soluciones a las demandas de la población.

Agregó que el Consejo de Estado debería incorporar al recién electo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Rohel Sánchez, quien es gobernador regional de Arequipa, para llegar a un acuerdo viable y, así, mitigar la convulsión social que se registra en el país, sobre todo en las zonas del sur, tras el intento de golpe de Estado, la vacancia de Pedro Castillo, y su posterior detención.

¿Cómo está integrado el Consejo Interreligioso?

El Consejo Interreligioso del Perú – Religiones por la Paz está integrado por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), el Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP), la Iglesia Anglicana del Perú, la Iglesia Luterana del Perú (IL-P), la Iglesia Evangélica Luterana en el Perú (IELP), la Iglesia Metodista del Perú (IMP), la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú (IEPRP).

Además de la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado Ecuménico, la Asociación Judía del Perú (AJP), la Asociación Islámica del Perú, la Comunidad Bahai del Perú, el Instituto Peruano de Estudios Budistas, la Comunidad Zen Sotoshu del Perú y la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris (BKWSU) Perú.