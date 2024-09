Freddy Hinojosa: el vocero presidencial de pocas respuestas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"No vamos a pronunciarnos”, “todos los funcionarios siempre están en evaluación” o “el sector correspondiente, responderá pronto”, suelen ser las predecibles respuestas de Freddy Hernán Hinojosa Angulo, vocero del despacho presidencial, que oficialmente, tiene cuatro meses en esa función y ha dado ocho conferencias de prensa.

El funcionario comunica con firmeza los logros del gobierno, pero se muestra evasivo ante las preguntas sobre la presidenta Dina Boluarte, sus actividades, decisiones o investigaciones en curso. Recientemente, durante una conferencia de prensa, sorprendió al pedir que el Ministerio Público investigue a los medios de comunicación, acusándolos de incitar a la violencia cuando se reportó sobre algunas protestas contra la mandataria en Piura.

“Desde algún sector de la prensa, esos hechos constituyen un acto más bien ilícito, situación que esperamos que el Ministerio Público pueda actuar contra quienes puedan alterar la verdad de los hechos“, expresó.

Ricardo Pinedo, quien fue secretario personal del fallecido presidente Alan García, considera que Fredy Hinojosa no cumple adecuadamente con las funciones de vocero que le fueron encomendadas.

“Es una persona que no está investida y que no nos trasmite los pensamientos de la presidenta sino los suyos, ni siquiera es ministro y aun así lo fuera, él no puede llamar a la Fiscalía y pedirle que investigue a los periodistas por la información que dan. Yo creo que hay desesperación”, contó para RPP.

Según la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros es "el portavoz autorizado del Gobierno" después de la jefa de Estado. Por ello, la designación de un vocero presidencial podría parecer una duplicidad de funciones. Ante esta situación, Gustavo Adrianzén, se apresuró en aclarar cuál es la labor de Hinojosa dentro del Ejecutivo.

"El que habla, presidente del Consejo de Ministros, actúa como portavoz autorizado del gobierno. El señor Fredy Hinojosa tiene a bien, porque así se le ha indicado, ofrecer con carácter informativo, el desarrollo de las actividades de la presidenta. Es decir, cuál fue su agenda, qué reuniones sostuvo, a qué conclusiones se había llegado", precisó.

En mayo, cuando la presidenta Dina Boluarte evitaba responder por los relojes Rolex que le regaló Wilfredo Oscorima, Fredy Hinojosa fue presentado como vocero presidencial. Aunque se anunció que sería un canal de comunicación directa con la Presidencia, en la práctica sus respuestas poco precisas indicaban lo contrario.

Hoja de vida

Antes de llegar en marzo a Palacio de Gobierno, Hinojosa estuvo gerenciando la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. Previo a ello estuvo en la dirección ejecutiva del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) y Qali Warma, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Para el especialista Fernando Huamán, director del Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura, en un país en el que urge escuchar respuestas de la presidenta, la figura de un vocero no está dando resultados.

“Lo que estamos viendo, de alguna manera, es un escudo presidencial que no suma a la credibilidad de la presidenta y se ha convertido en una bitácora de hechos, el contenido de la vocería me lo podrías mandar en un mail, no es necesaria a una conferencia", comentó.

Pese a su rol como vocero presidencial, Fredy Hinojosa no ha ofrecido respuestas claras a las preguntas que la ciudadanía -a través de la prensa, espera que sean contestadas por la mandataria, quien por ahora prefiere pronunciarse con discursos en las actividades oficiales, varios de los cuales solo puede acceder la televisión del Estado.