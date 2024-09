Norma Yarrow sobre Dina Boluarte: “La presidenta ha mostrado poca empatía con los incendios forestales” [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Norma Yarrow mostró su preocupación por los muertos y heridos por los incendios forestales, así como por las hectáreas afectadas por el fuego.

La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, se mostró en contra del viaje de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a Estados Unidos, debido a la situación crítica que se vive en el país por los incendios forestales que se registran en más de 20 regiones.

En Nunca es Tarde, la parlamentaria sostuvo que la mandataria ha mostrado poca empatía con los incendios forestales y con el tema de la seguridad ciudadana en el país. Además, afirmó que Boluarte Zegarra tiene ministros que “son más ayayeros, que ejecutores de gestiones”.

“Primero, porque estamos pasando un momento complejo con el tema de los incendios en diferentes regiones. Segundo, porque creo que la presidenta ha mostrado en estos días poca empatía con los incendios forestales y el tema de la seguridad en el país. Tiene ministros que son más ayayeros que ejecutores de gestiones. […] Seis de mi bancada votaron en contra”, dijo en RPP.

Norma Yarrow se mostró a favor de que el gobierno central emita una declaratoria de emergencia en las zonas afectadas por los incendios forestales y mostró su preocupación por los muertos y heridos, así como por las hectáreas afectadas por el fuego.

“Estamos hablando de seis o siete regiones que todos los días se prenden, de 15 fallecidos, de más de 200 personas internadas, miles de metros de hectáreas afectadas y encima decir que esto es por la mano del hombre que se provocan los incendios. Es cierto que hay un factor humano, pero no puedes echarle la culpa al comunero”, agregó.

Sobre vínculo con Andrés Hurtado

En otro momento, Norma Yarrow negó que tenga algún tipo de vínculo con Andrés Hurtado, a quien se le denuncia por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Asimismo, indicó que solo visitó en dos ocasiones el programa del conductor de televisión.

“Yo he ido dos veces a su programa. Es una invitación que hicieron a muchos partidos políticos, nos dieron un espacio en un programa que es bastante popular. No se pagó un centavo por ese espacio. Como yo, han ido muchos congresistas actuales. A mí personalmente no (me ha pedido un favor). Nunca se pagado en las veces que hemos ido a su programa. Después de eso no he tenido ningún tipo de relación con él”, sostuvo.