La resolución señala que el término de funciones será fijada mediante Resolución Viceministerial | Fuente: Andina

A través de una Resolución Suprema publicada hoy, viernes, en el diario oficial El Peruano, el Gobierno dio por concluidas las funciones del cónsul general del Perú en la capital de México.

Dicha norma -que cuenta con las rúbricas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y de la canciller Ana Cecilia Gervasi- dispone "dar por terminadas las funciones de la ministra consejera en el Servicio Diplomático de la República, Milagros Elena Miranda Rojas, como cónsul general del Perú en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos".

Cabe señalar que la referida funcionaria fue nombrada en el cargo el pasado 30 de marzo del 2021, durante el Gobierno de Francisco Sagasti y cuando era canciller de la República el diplomático Allan Wagner Tizón.

Asimismo, la mencionada Resolución Suprema dispone "cancelar las letras patentes correspondientes" a partir de la fecha de término de funciones "que será fijada mediante Resolución Viceministerial".

También indica "aplicar el egreso que irrogue" la decisión del Gobierno "a las partidas correspondientes del pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores".

Tensión Diplomática

Es preciso indicar que esta decisión del Gobierno llega en el marco de una escalada de tensiones diplomáticas entre Perú y México, cuyo punto más álgido fue el anuncio que hizo la presidenta Dina Boluarte, el pasado 24 de febrero, de retirar al embajador peruano de dicho país.

Esa decisión, según indicó la jefa de Estado, se tomó después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a emitir declaraciones contra el Gobierno peruano y a favor del expresidente Pedro Castillo.

"México va a seguir apoyando al presidente (Castillo) injusta e ilegalmente destituido y va a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia", señaló AMLO en una rueda de prensa, realizada también en aquella fecha.

Vale resaltar que esa no fue la primera vez que el presidente mexicano calificaba de manera peyorativa la gestión presidencial de Dina Boluarte, ni tampoco la primera ocasión en que nuestro país tomaba medidas diplomáticas como respuesta a la actuación de AMLO.

El pasado 15 de diciembre, el Ejecutivo llamó a consulta a los embajadores de Bolivia, Argentina, Colombia y México a raíz de un comunicado conjunto que emitieron los gobiernos de dichos países en respaldo al detenido expresidente Castillo Terrones.

En ese momento, la canciller Ana Cecilia Gervasi calificó de "intromisión a los asuntos internos del Perú" aquel pronunciamiento y resaltó que no se correspondían con "los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto" entre los países.

Ante este panorama, Eduardo Ponce de Vivanco, diplomático y ex vicecanciller de la República, señaló a RPP Noticias que los peruanos residentes en México no se verían afectados por el retiro del embajador peruano ya que no implicaba la ruptura de relaciones consulares.

"El resguardo y la protección de los peruanos en el exterior está a cargo de los consulados. Perfectamente, se puede hacer lo que se ha hecho, retirar al embajador definitivamente, pero las relaciones se quedan a nivel consular. El cónsul no se retira, solo se retiraría si lo que se da es un rompimiento de relaciones diplomáticas y consulares", explicó.

Sin embargo, con el retiro del cónsul peruano de la capital mexicana se espera tener prontamente mayores noticias de quién será la persona que tomará ese importante puesto clave en nuestras relaciones diplomáticas con México.