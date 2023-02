La presidenta Dina Boluarte anunció el retiro del embajador de Perú en México a raíz de las declaraciones de AMLO contra su Gobierno | Fuente: Composición RPP

La mañana de hoy, sábado, a través de la Resolución Suprema 037-2023-RE publicada en Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio por terminadas las funciones de Manuel Gerardo Talavera Espinar como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en México.

El anuncio de esta decisión diplomática fue realizado anoche por la presidenta Dina Boluarte en un breve mensaje a la nación.

“He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos Mexicanos y, de esta manera, las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios”, anunció.





Esta decisión, según indicó la jefa de Estado, se tomó después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a emitir declaraciones contra el Gobierno peruano y a favor del expresidente Pedro Castillo.

"México va a seguir apoyando al presidente (Castillo) injusta e ilegalmente destituido y va a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia", señaló en una rueda de prensa, el día de ayer.

“He visto encuestas en donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados tienen el 90% del rechazo”, agregó.

Vale resaltar que no es la primera vez que el presidente mexicano califica de manera peyorativa la gestión presidencial de Dina Boluarte, ni tampoco la primera ocasión en que nuestro país toma medidas diplomáticas como respuesta a la actuación de AMLO.

El pasado 15 de diciembre, el Ejecutivo llamó a consulta a los embajadores de Bolivia, Argentina, Colombia y México a raíz de un comunicado conjunto que emitieron los gobiernos de dichos países en respaldo al detenido expresidente Castillo Terrones.

En ese momento, la canciller Ana Cecilia Gervasi calificó de "intromisión a los asuntos internos del Perú" aquel pronunciamiento y resaltó que no se correspondían con "los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto" entre los países.

Ante esta escalada de tensiones con México, cabe preguntarse ¿qué implica que las relaciones con dicho país queden a nivel de un encargado de negocios? ¿Cómo afecta esto al Perú? Y por último, ¿esta situación puede revertirse?

Hugo de Zela: "AMLO ha violado varios artículos de la Carta Democrática de la OEA"

El ex embajador y ex representante del Perú ante la OEA, Hugo de Zela, en diálogo con RPP Noticias, consideró que el presidente de México, con sus continuas declaraciones contra el Gobierno de Dina Boluarte, ha violado varios artículos de la Carta Democrática Interamericana de la OEA.

"En primer lugar, viola el artículo 3 que establece el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. También el artículo 17 que establece el derecho de los Estados a desenvolverse libre y espontáneamente en su vida política. El articulo 19 dice que ningún Estado tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo en los asuntos internos del otro", explicó.

El ex embajador enfatizó que, al intentar retener la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, AMLO ha violado también el artículo 20 y el artículo 35 de dicha Carta de la OEA.

"El artículo 20 dice que ningún Estado puede aplicar medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado (...) El artículo 35 se refiere a la obligación de los Estados de abstenerse de políticas, acciones o medidas que tengan efectos adversos para el desarrollo de otros Estados. Al retener la presidencia de la Alianza del Pacífico, el presidente de México está perjudicando el funcionamiento de la Alianza y, por tanto, perjudica no solo el desarrollo del Perú sino de otros países miembros", resaltó.

Ante esta vulneración, De Zela Martínez consideró que el Perú podría denunciar a México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

"Lo que la Carta (de la OEA) incluye son mecanismos de solución de controversias. Uno de esos mecanismos es, precisamente, el de poder acudir a la Corte de la Haya cuando un país es rebelde de cumplir sus obligaciones internacionales y, como hemos observado, México está incurriendo en esta rebeldía", explicó.

"Ese es un principio de gran importancia en la vida internacional porque evita que la ley del más fuerte sea la que se aplique en la relación entre Estados y es la norma que permite que haya una relación civilizada entre países. Contra eso está atentando el presidente de México", recalcó.

Ramiro Escobar: "No creo que lleguemos al rompimiento de relaciones diplomáticas"

El periodista y analista internacional Ramiro Escobar, en diálogo con RPP Noticias, explicó que dejar la embajada con un encargado de negocios es reducir el vínculo de interlocución entre ambas naciones.

"Significa que las relaciones se mantienen a nivel comercial y económico, pero no se mantiene el vínculo a nivel de embajador que es el nivel máximo de relaciones entre dos países. Acá tampoco hay embajador de México porque se le expulsó hace unas semanas. Entonces, es rebajar el nivel de vínculo, lo cual me parece lamentable porque es un vinculo histórico, cercano que habría valido la pena mantener”, señaló.

Sin embargo, consideró improbable que se llegue al nivel de una ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México.

"Lo siguiente es el rompimiento de relaciones diplomáticas, pero no creo que lleguemos a eso que se da en casos extremos, como cuando hay un conflicto armado. Creo que estamos lejos de eso. Creo que nuestra Cancillería es suficientemente profesional como para evitar que lleguemos a ese nivel (…) Existen trabajos diplomáticos preventivos que pueden evitar que la temperatura suba mucho más.(…) No se debe ir más allá", sostuvo.

Asimismo, señaló que el retiro definitivo de nuestro embajador en México fue una "medida extrema".

"Que retiremos definitivamente al embajador, me parece que es una medida extrema que podría haberse mediado con algunos movimientos diplomáticos previos, discretos que hubieran menguado el nivel de tensión. Más aún cuando AMLO dijo hace unas semanas que esto no va a afectar las relaciones entre Perú y México", refirió.

Ramiro Escobar consideró también que el país, con medidas de esta naturaleza, corría el riesgo de "aislarse" internacionalmente.

"Hay que evitar el riesgo de que Perú termine más aislado de lo que ya está. Es decir, tiene una tendencia al aislamiento que a mí me parece sorprendente y que no ha ocurrido en las últimas décadas en Gobiernos de distintos signos. No recuerdo un momento en la historia diplomática reciente en que hayamos estado distanciados de Colombia, de México, de Bolivia (…) Además, son países cercanos, vecinos importantes", indicó.

En ese sentido, consideró que las cancillerías "de ambos países" debían apelar a la acción de los diplomáticos profesionales para rebajar las tensiones actuales.

"Ambos países, ambas cancillerías, los diplomáticos profesionales de ambos países deberían trabajar ardua y discretamente para que esa temperatura se baje y recuperemos esa relación tan importante. No podemos romper relaciones con un país con el que hemos tenido cercanía durante décadas", señaló.

"Hay cosas por las que hay que responder a nivel diplomático (…), pero no hay que ir sumando de modo que, en algún momento, seamos algo así como el país problemático del barrio (…) Hay que encontrar el punto de equilibrio entre responder palabras que pueden ser ofensivas o ser una injerencia, pero mantener vínculos que son importantes. Ese es el trabajo de la diplomacia (…), encontrar formas para que esta marea baje", agregó.

Eduardo Ponce de Vivanco: "El retiro del embajador no implica el retiro de los cónsules"

Eduardo Ponce de Vivanco, diplomático y ex vicecanciller de la República, consideró que los peruanos residentes en México no se verán afectados en cuanto el retiro del embajador peruano no implica la ruptura de relaciones consulares.

"El resguardo y la protección de los peruanos en el exterior está a cargo de los consulados. Perfectamente, se puede hacer lo que se ha hecho, retirar al embajador definitivamente, pero las relaciones se quedan a nivel consular. El cónsul no se retira, solo se retiraría si lo que se da es un rompimiento de relaciones diplomáticas y consulares", explicó.

A su vez, consideró que el único responsable de esta situación es el presidente de México y coincidió en que podría ser denunciado por nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

"AMLO está vulnerando un importante conjunto de normas internacionales que son parte de tratados que México ha suscrito, empezando por la Carta de la OEA, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, normas de derecho internacional de obligatorio cumplimiento. El Perú perfectamente puede armar un caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya", resaltó.

"El presidente de México (usa) un discurso ofensivo y fundado en falsedades, creo que existe la base como para demandar esto y, por lo menos, tendría un efecto disuasivo”, agregó.

Asimismo, señaló que el Perú podría asumir directamente la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico sin necesidad de que alguien la entregue, ya que está facultada por el convenio marco de dicho acuerdo internacional.

"El acuerdo marco de la Alianza del Pacífico señala que la presidencia pro témpore rota anualmente, por orden alfabético. No hay un procedimiento establecido en ese acuerdo marco para que quien tiene la presidencia pro témpore la entregue. Esa no es una condición. El hecho de que quien la tenga no la quiera entregar no quiere decir que, a quien le toca según la norma, no la pueda ejercer", explicó.

"Lo que debería hacer el Perú es notificar, con una nota diplomática a todos los miembros de la Alianza, que ha asumido la presidencia pro témpore en aplicación de la norma del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico", sostuvo.





