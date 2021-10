Gobierno declara 6 días no laborables en el sector público para impulsar reactivación del turismo

Los días no laborables se darán en el periodo octubre de 2021 a enero 2022. | Fuente: Andina

El presidente de la República, Pedro Castillo, promulgó este jueves el Decreto Supremo N° 161-2021-PCM que declara seis días no laborables para trabajadores del sector público a nivel nacional, a fin de fomentar el desarrollo del turismo interno en el país, instrumento dinamizador que permitirá seguir impulsando la reactivación económica.

Según precisa, los días no laborables están sujetos a horas de trabajo compensables, correspondientes al período comprendido entre octubre 2021 y enero de 2022, que se promueve desde hace más de 10 años para el sector público, el mismo que establece días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas.

El Decreto Supremo de edición extraordinaria contempla los siguientes días: lunes 11 de octubre; martes 2 de noviembre; viernes 24, lunes 27 y viernes 31 de diciembre de 2021, además del lunes 3 de enero de 2022.

Compensación de horas y situación en sector privado

Respecto de las entidades públicas, señalaron que las horas dejadas de trabajar durante los días no laborables serán compensadas en los 10 días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad.

En el caso de los centros de trabajo del sector privado, estos podrán acogerse a lo dispuesto en la presente medida, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar.

En caso no haya un acuerdo entre las partes, decidirá el contratante.

A la fecha existen 25 regiones que han recibido por parte del Consejo Mundial de Viaje y Turismo (WTTC) el sello Safe Travels, que certifica a 52 destinos nacionales que sí cumplen con los estándares internacionales de higiene y bioseguridad.

Esta medida se da como parte del Plan de Reactivación del Sector Turístico, mediante el cual el Gobierno busca generar un total de 14.6 millones de viajes y un movimiento económico de $1.5 millones, como resultado de las campañas de turismo interno en las 25 regiones.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Por qué es importante aplicarse las dos dosis de la vacuna?