Gobierno enviará a Colombia una nota de protesta por "violación del espacio aéreo peruano"

Eduardo Arana, durante una conferencia de prensa.
Eduardo Arana, durante una conferencia de prensa. | Fuente: PCM
Oswaldo Palacios

por Oswaldo Palacios

·

En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, dijo que la nave militar colombiana no tenía el permiso correspondiente de las autoridades peruanas para ingresar a nuestro espacio aéreo.

El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, informó que el Gobierno enviará a Colombia una nota de protesta por la “violación del espacio aéreo peruano” por parte de una "aeronave militar" proveniente del país vecino.

En una conferencia de prensa, explicó que, ante este incidente que se produjo en vísperas, pidieron a Colombia las “explicaciones” del caso, tanto a nivel militar como diplomático, debido a que la nave militar no contaba con la “autorización de las autoridades peruanas” para ingresar a nuestro espacio aéreo.

“El día de hoy hemos tomado conocimiento que nos han dado algunas explicaciones desde el ámbito militar y diplomático, [pero]
que no satisface al Gobierno peruano. En ese sentido, en el desarrollo del Consejo de Ministro de hoy se ha dispuesto que se remita de inmediato la respectiva nota de protesta que la Cancillería deberá hacer en el transcurso de los próximos minutos”, señaló.

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
Colombia

