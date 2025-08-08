Gobierno enviará a Colombia una nota de protesta por "violación del espacio aéreo peruano"

En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, dijo que la nave militar colombiana no tenía el permiso correspondiente de las autoridades peruanas para ingresar a nuestro espacio aéreo.

El jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, informó que el Gobierno enviará a Colombia una nota de protesta por la “violación del espacio aéreo peruano” por parte de una "aeronave militar" proveniente del país vecino.

En una conferencia de prensa, explicó que, ante este incidente que se produjo en vísperas, pidieron a Colombia las “explicaciones” del caso, tanto a nivel militar como diplomático, debido a que la nave militar no contaba con la “autorización de las autoridades peruanas” para ingresar a nuestro espacio aéreo.



“El día de hoy hemos tomado conocimiento que nos han dado algunas explicaciones desde el ámbito militar y diplomático, [pero]

que no satisface al Gobierno peruano. En ese sentido, en el desarrollo del Consejo de Ministro de hoy se ha dispuesto que se remita de inmediato la respectiva nota de protesta que la Cancillería deberá hacer en el transcurso de los próximos minutos”, señaló.