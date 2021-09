Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, amenazó este domingo con la nacionalización del yacimiento de gas natural de Camisea en el Cusco, si la empresa concesionaria, encargada de la explotación y comercialización del recurso, no acepta renegociar con el Estado Pperuano el reparto de utilidades.

"Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento", escribió Bellido en su cuenta de Twitter.

El proyecto de Camisea está a cargo del consorcio integrado por las empresas Pluspetrol Perú, Hunt Oil Company of Peru LLC, Tecpetrol del Perú SAC, SK Corporation, Sonatrach Peru Corporation SAC y Repsol Exploración Perú. El Estado peruano le otorgó la licencia en febrero de 2020 para la explotación del yacimiento (extracción de gas natural e hidrocarburos líquidos) por 40 años.

"Pluspetrol se encarga de realizar las actividades de exploración y explotación de las reservas de gas natural en Camisea y su procesamiento en la Planta de Fraccionamiento de Las Malvinas, en Cusco, donde se separan los líquidos y gas seco", detalla el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en su página web.

Contradicciones en el Ejecutivo

Las expresiones de Bellido contrastan con el mensaje del presidente Pedro Castillo a la comunidad internacional en su primera gira fuera del país hace una semana.

"No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”. dijo el último lunes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.

"Un Gobierno sin inversión privada no es nada, aprovechamos el espacio para hacer la convocatoria a la empresa privada", enfatizó el mandatario.

No obstante, en la semana previa a su viaje, Castillo reiteró su promesa de campaña de "recuperar" el yacimiento del gas de Camisea.

"Nos vamos a comprar el pleito de recuperar el gas de Camisea para todos los peruanos", dijo en un breve discurso en la Plaza de Armas de Chota, aunque sin precisar el procedimiento para esa medida.

A inicios de agosto, el ministro de Economía, Pedro Francke, había asegurado que el gobierno de Pedro Castillo no iba a expropiar Camisea.

"Las empresas privadas seguirán explotándolo. Nosotros queremos asegurar que sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en su casa”, dijo en dialogo con Canal N.

Francke respondía así a unas declaraciones previas de Bellido en las que señaló que parte del sector energético "tiene que estar en manos del Gobierno", dando como ejemplo el caso de Camisea.

El ministro de Economía señaló que cuando Bellido se refería a que el sector debía estar "en manos del Estado", hablaba de una participación del país en la construcción del Gasoducto del Sur.

Guido Bellido llegó esta mañana a Arequipa para participar en el primer congreso de juventudes de Perú Libre y hasta el momento no ha dado más declaraciones tras su pronunciamiento en Twitter.

Reacciones contra Bellido

Las expresiones del presidente del Consejo de Ministros son criticadas en redes sociales por figuras políticas, quienes señalan el peligro de ahuyentar a las inversiones privadas.

La exministra de Economía, María Antonieta Alva, calificó de irresponsables las declaraciones de Bellido.

"Afectan la percepción de los inversionistas sobre el Perú. Ahuyenta la inversión privada cuando lo que más necesitamos es reactivación y generación de empleos", dijo en hilo publicado en Twitter.

Por su parte, el escongresista Daniel Abugattas afirmó que "estos mensajes son absolutamente contraproducentes para la seguridad jurídica en el país" y calificó las expresiones del tirular de la PCM como "un disparo al aire".

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz también expresó su preocupación con el mensaje de Bellido y dijo que "no se puede jugar con la estabilidad jurídica de nuestro país" a la vez que pidió al presidente Pedro Castillo que demuestre que es él quien gobierna el país.

"Presidente @PedroCastilloTe, es inaudito que hace poco usted le dijera a inversionistas extranjeros que no tengan desconfianza ni dudas de invertir en el Perú, y hoy su premier amenace con nacionalizar el gas, lo que no solo es contradictorio, sino que sería nefasto", tuiteó.