Guido Bellido deja la Presidencia del Consejo de Ministros tras poco más de dos meses en el cargo.

El renunciante jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, indicó la tarde de este miércoles que el presidente Pedro Castillo le solicitó su renuncia al cargo; sin embargo, dijo desconocer cuál ha sido la causa de esta decisión.

En conferencia de prensa, el también legislador de Perú Libre indicó que tras recibir la solicitud del presidente Pedro Castillo presentó su carta de inmediato. Además, señaló que esta decisión se dio en el marco de un Estado en el que hay formas y leyes.

“Nosotros no sabemos cuáles son las causas, lo que nosotros sabemos es que el día de hoy el presidente ha solicitado que presentemos nuestra carta de renuncia e inmediatamente hemos cumplido con ese pedido”, señaló.

Bellido también agradeció al mandatario por la confianza que le dio para que asuma el cargo, el cual dijo haber cumplido con “decoro”. Añadió que en todo momento cumplió con la voluntad del presidente Pedro Castillo.

Mensaje a su sucesor

Además, señaló que quien sea su reemplazo debe tener sintonía con la población que fue la que eligió al Gobierno y no con la oposición. Añadió que el próximo titular del Gabinete Ministerial deberá continuar con la renegociación del gas de Camisea.

“Lo que puedo decir ahora, a la persona varón o mujer, que asuma la Presidencia del Consejo de Ministros de ponerse en coherencia en sintonía con la población que ha decidido elegir a este Gobierno, no con los del otro lado, no con los poderes fácticos, no quienes tienen en su poder hoy diferentes espacios”, dijo.

“Mi recomendación y pedido especial es que se tiene que continuar la renegociación del gas de Camisea, eso es un mandato de la población al que no se puede renunciar”, añadió.

Confirmación de renuncia



El presidente de la República, Pedro Castillo, confirmó mediante mensaje a la Nación que aceptaron la renuncia de Guido Bellido como jefe del Gabinete Ministerial.

“Informo al país que le día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente de Consejo de Ministros, Guido Bellido, a quien le agradezco por sus servicios prestados y anuncio la juramentación del nuevo gabinete para hoy a las 8 de la noche”, dijo Castillo.

El mandatario señaló que la decisión fue tomada para priorizar los grandes problemas del país. Además, indicó que los recursos constitucionales como la censura y la cuestión de confianza no deben ser utilizados para generar inestabilidad.

