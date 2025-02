Gustavo Adrianzén cree que "se deberían tomar acciones judiciales" contra quienes realizaron allanamiento a casa de Dina Boluarte

El presidente del Consejo de Ministros reiteró que la presidenta es víctima de una persecución judicial y recalcó que es imperdonable lo que hicieron los fiscales al allanar la vivienda de la mandataria.

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, manifestó este lunes que deberían darse "acciones judiciales" para los que participaron en el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en abril del año pasado. En su opinión, hubo un abuso contra la jefa del Estado.

"La inmerecida, injustificada, ilegal y abusiva acción que se adoptó en contra de su domicilio es imperdonable, se trata de la vivienda de la presidenta. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo y eso yo lo repruebo y contra esas personas se deberían tomar acciones judiciales, porque ha sido un atropello. Yo no intimido a nadie, no es que [fiscales y policías] hicieron su trabajo. Primero hay que ver quién lo pidió y bajo qué circunstancias lo pidieron", expresó en Las cosas como son de RPP.

Adrianzén respaldó las declaraciones de Dina Boluarte contra el Poder Judicial y reiteró nuevamente que es víctima la mandataria de una persecución judicial.

"La señora presidenta viene siendo víctima de una persecución judicial que, en mi opinión, no hace más que marcar diferencias y esas tienen que ver con la manera cómo se ha tratado a la mandataria y respecto de otros casos que son significativamente diferentes", indicó.

Boluarte continúa con sus cuestionamientos

La presidenta Dina Boluarte volvió a cuestionar este lunes la labor del sistema judicial. Desde el Callao, ella aludió al caso de “una exalcaldesa que goza de libertad”, pese a los presuntos aportes millonarios de empresas constructoras brasileñas, en clara referencia a Susana Villarán.

“No le rompieron la puerta, a pesar de que ella misma reconoció haber recibido millones de la corrupción. En fin, así está todavía parte de nuestro sistema judicial”, afirmó Boluarte.

La presidenta sostuvo que su gobierno tiene "las manos limpias y la conciencia tranquila". Además, afirmó que en su gestión no hay espacio para obras contaminadas por organizaciones como Odebrecht.