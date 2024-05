Gustavo Adrianzén dice que hay bancadas que promueven una "hostilización política" contra Dina Boluarte

Lima Gustavo Adrianzén sobre mociones de vacancia contra Dina Boluarte: “No vamos a permitir que quieran quebrar la gobernabilidad del país”

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció este viernes sobre las tres mociones de vacancia presentadas contra la presidenta de Dina Boluarte que fueron rechazadas en el Congreso de la República.

Como se sabe, el pleno del Congreso rechazó esta mañana admitir a debate las tres mociones de vacancia presidencial presentadas contra la presidenta Dina Boluarte. Cada una alcanzó menos de 40 votos a favor, por lo que no prosperaron.

En una conferencia de prensa, el titular de la PCM dijo que desde el Ejecutivo no consideran esta práctica parlamentaria como “una práctica normal” y que no es el mejor modo de relacionarse entre los poderes del Estado. Asimismo, indicó que se trata de un ejercicio de "hostilización política" contra la mandataria.

“Nosotros hemos sido respetuosos en todo momento de la dinámica parlamentaria y de la interactuación que significa la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, no podemos considerar esa practica parlamentaria vista ayer como una practica normal. No consideramos que este sea el mejor modo de relacionamiento entre los poderes del Estado, por supuesto, tengo aquí que hacer una excepción de aquellos grupos y bancadas políticas que no se han prestado a este ejercicio de hostilización política en contra de la presidenta Dina Boluarte", declaró a la prensa.

Gustavo Adrianzén subrayó que desde el Ejecutivo no van a permitir que quieran quebrar la gobernabilidad del país, refiriéndose a las bancadas que presentaron las tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte por el caso “Rolex”.

“Lo cierto es que hay un grupo reducido de bancadas y de parlamentarios en el Congreso de la República que lo que quieren es la desestabilización, quebrar al gobierno, quieren el caos. A ese grupo reducido de bancadas y de parlamentarios les decimos que no lo van a lograr. No vamos a permitir que alguien quiera quebrar la gobernabilidad del país para conducirnos a la inestabilidad y el caos”, dijo el jefe del PCM.

Congreso rechazó admitir a debate tres mociones de vacancia

Esta mañana, el pleno del Congreso rechazó admitir a debate las tres mociones de vacancia presidencial presentadas contra la presidenta de la república Dina Boluarte.

Como se recuerda, el último jueves, el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, dio cuenta de las referidas mociones interpuestas con firmas de congresistas de las bancadas Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y no agrupados.

No obstante, la Representación Nacional decidió pasar al archivo dichos recursos. En ese sentido, la primera moción alcanzó 38 votos a favor, 52 en contra y 17 abstenciones, con lo que no se alcanzó el 40 % del número total de congresistas presentes en la sesión.

La segunda moción reunió 38 votos a favor, 51 en contra y 20 abstenciones; mientras que la tercera obtuvo 36 votos a favor, 54 en contra y 21 abstenciones.