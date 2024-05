Gustavo Adrianzén asegura que el EFICCOP "sigue funcionando perfectamente", tras desactivación de Equipo Especial PNP

Judiciales Gustavo Adrianzén indicó que la DIVIAC y el EFICCOP funcionan "perfectamente" tras desactivación de Equipo Especial PNP

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional -liderado por el coronel PNP Franco Moreno Panta-, que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).

Como se sabe, el último jueves, el Ministerio del Interior dispuso la desactivación de dicho equipo policial al señalar que se había "advertido duplicidad de funciones", pues sus labores ya serían ejercidas por la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC)

Además, fuentes de ese sector señalaron a RPP que desde la Policía Nacional se les informó que el ministro del Interior de esa época, Mariano González, creó ese equipo “sin dictamen o informe de viabilidad jurídica”.

Vale resaltar también que el Equipo Especial de la PNP fue desactivado a dos días de que el EFICCOP realizara la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, y de Mateo Castañeda, su abogado.

"El EFICCOP sigue funcionando perfectamente"

Respecto a ello, Adrianzén indicó que tanto la DIVIAC como el EFICCOP funcionan "perfectamente", pese a la desactivación del referido equipo especial.

"El Ministerio Público solicita a la PNP que brinde apoyo a través de algunos efectivos, lo hace con la DIVIAC, lo hacía con el EFICCOP. Se dijo cuando se produjo la remoción del puesto del señor Colchado que se había desactivado la DIVIAC, la DIVIAC sigue operando perfectamente. Hoy se dice que se ha desactivado el EFICCOP, el EFICCOP sigue funcionando perfectamente, sus carpetas fiscales están ahí", señaló.

Asimismo, resaltó que no se "ha tocado" la estructura fiscal referida al EFICCOP, "porque no podría ocurrir".

"No es tampoco que la Policía desarticula todo el proceso de investigación de la corrupción contra el poder y afecta a la DIVIAC y al EFICCOP. Eso no es exacto. No se ha tocado en absoluto la estructura fiscal, porque no podría ocurrir", aseveró.

Además, el titular de la PCM refirió que el ministro del Interior, Walter Ortiz, decidió la "recolocación" de personal en otras "unidades operativas", tras una evaluación para reestructurar el aparato policial vinculado al EFICCOP.

"El ministro del Interior hace una evaluación, no de ayer, de semanas atrás; evalúa todo el tema que tiene que ver con una reestructuración del aparato policial vinculado ahí. Toma decisiones al respecto y dice: ‘este personal lo vamos a recolocar en unidades operativas’", sostuvo.

"Incluso, parte del personal de EFICCOP ha sido trasladado a la propia DIVIAC, la que intervino ayer en el operativo que solicitó el fiscal y ordenó el juez en contra de las dos personas (Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda)", agregó.

Adrianzén subrayó que esta "recolocación" del personal policial, incluso, habría "reforzado" a la DIVIAC, que "ya es un equipo muy grande".

"Estos equipos actúan a pedido del Ministerio Público, son destacados por la PNP, pero se encuentran ahora recolocados, incluso reforzando a la DIVIAC que ya es un equipo muy grande, que tiene un nuevo jefe", señaló.

Asimismo, el jefe del Gabinete refirió que la jefa de Estado está "muy preocupada" por combatir la corrupción, sin distingos, por lo cual habría convocado a Palacio de Gobierno al jefe de la DIVIAC -coronel PNP Franco Moreno Panta-, el pasado martes. Vale señalar que fuentes periodísticas indican que la presidenta le habría preguntado, de forma autoritaria, sobre el funcionamiento del Equipo Especial y los casos que estaban investigando; datos que Moreno Panta no habría revelado por ser reservados.

"Se dijo ‘cómo es posible que la presidenta lo haya convocado a Palacio’. La presidenta está sumamente preocupada por la lucha contra la corrupción, e involucra absolutamente a todos, y ella no hace distingo entre quienes sean", aseguró.

"Ella es la jefa suprema de las FF.AA. y de la PNP, y en ese marco llama no solamente a él sino a otras autoridades de las FF.AA. y la PNP para informarse de la situación, esto es qué necesidades tienen, qué es lo que está faltando, cómo podemos apoyar", puntualizó.