Bancada Cambio Democrático-JPP presentó una moción de vacancia contra Dina Boluarte

La bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú anunció este martes la presentación de la quinta moción de vacancia presidencial contra la presidenta Dina Boluarte.

Las congresistas de dicho grupo parlamentario Susel Paredes y Ruth Luque indicaron ante la prensa que la referida moción tiene dos ejes.

El primero de ellos, tiene que ver con no haber “respondido políticamente” su supuesta ausencia del cargo por 12 días sin pedir autorización al Congreso, lo que sería una “falta de transparencia e idoneidad”.

“El segundo tema tiene que ver con la obstaculización y la afectación al principio de independencia, separación y autonomía de poderes. Estamos claramente en el segundo eje ante una afectación flagrante, sistemática y permanente de una presidenta que no respeta la autonomía de poderes”, indicó Ruth Luque.

Hoy anunciamos con @suselparedes #MocionDeVacancia contra Dina Boluarte. Moción que tiene como base los hechos nuevos que son de conocimiento público. Invitamos a los congresistas de las diversas bancadas, suscribir está moción y permitir que quien ejerce la Presidencia brinde… pic.twitter.com/u9BbwiyeQR — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) May 14, 2024

Al respecto, los congresistas Jaime Quito (no agrupado) y Susel Paredes exhortaron a sus colegas en el Congreso a apoyar la quinta moción de vacancia por incapacidad moral contra la presidenta Dina Boluarte.

Susel Paredes: "La gente está indignada por la conducta de la presidenta"

Al respecto, la legisladora Susel Paredes consideró que "la gente está indignada" por el accionar de la mandataria, y que los congresistas debían responder al respecto.

"La gente está indignada por la conducta de la presidenta, con su frivolidad, con el uso de sus operaciones, de sus joyas. Si nosotros somos la voz de los que han votado por nosotros, yo creo que mínimamente, al escuchar la voz de la gente, nuestros colegas sí van a firmar", sostuvo a la prensa.

Por su parte, Jaime Quito indicó que la moción debe ser presentada inmediatamente, para que sea debatida en el próximo pleno.

"A esa moción hay que darle fuerza (…) y presentarse inmediatamente para que esta semana se discuta o se ponga en el pleno a debate", aseveró.

Además, consideró que las bancadas "de derecha" estaban siendo comprometidas con su "apoyo" a la gestión de la mandataria.

"Yo creo que la derecha se la tiene que pensar, porque ellos están siendo arrastrados (…) al avalar o blindar a Dina Boluarte. También tienen parte de responsabilidad", refirió.

"Ahora tenemos el caso de su hermano que ha estado obstruyendo la justicia, y lo otro que se ha ausentado de Palacio de Gobierno por 12 días o 14 días para simplemente una estética, y no una cuestión de salud. En ese sentido, creo que es fundamental (…) que esta semana podamos discutir esa vacancia", puntualizó.

Edward Málaga sobre Dina Boluarte: "Sería saludable impulsar una moción de vacancia"

Por su parte, el parlamentario Edward Málaga manifestó, este lunes, que en su opinión es "saludable" impulsar una moción de vacancia con la finalidad de que Dina Boluarte acuda al Congreso y brinde explicaciones acerca de las principales investigaciones que afronta en la Fiscalía.

"Yo no creo que haya los votos, pero sería saludable impulsar una moción de vacancia para que la presidenta vaya a explicar porque uno de los rasgos continuos de sus hilos conductores de su manejo comunicacional ha sido no dar la cara, ha sido no explicar", comentó ante los medios de comunicación.

Málaga reconoció que la situación del gobierno y de la presidenta Dina Boluarte es muy molesta para el país. Sin embargo, consideró que deben seguirse "los cauces constitucionales" en caso se inicie un proceso de vacancia.

"Hay indicios sumamente preocupantes que ameritan que la presidenta tenga que venir a explicar al Congreso y una moción de vacancia, a la hora de su admisión y debate, es una oportunidad para hacerlo si es que no lo va a hacer antes", añadió.