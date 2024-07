Adrianzén rechaza presunto desbalance patrimonial de Dina Boluarte: "No hubo ningún ánimo de ocultar un ingreso"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, aseguró este lunes estar sorprendido por la "ligereza" con la cual la Contraloria señala un presunto desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte. En ese sentido, criticó que la entidad revelara información reservada.

"Sorprendido de verdad porque con gran ligereza dice que habría un desbalance patrimonial. He podido comprobar que desde la Contraloría se ha brindado información sobre esta carpeta que tiene carácter de reservado. Cuando van a revelar las cuentas de cualquier ciudadano, nosotros estamos protegidos por el secreto bancario, tendría que haber una autoridad que lo permita, yo creo que hay que ser muchísimo más cuidadoso", expresó al programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Adrianzén también explicó que Dina Boluarte tiene cuentas con montos muy bajos que no es necesario declarar. Además, señaló que la Contraloría ha cometido errores en su fiscalización cuando la mandataria tiene su información documentada.

"La propia norma refiere que cuando se trata de cuentas ínfimas ni siquiera tienes obligación de declararlas. Hay unas cuentas que tienen saldo de 1.40 soles y S/ 1.14. Hay otra cuenta que proviene de Caja Raíz, donde la señora presidenta tenía unos ahorros, pero esa financiera entró en problemas por insolvencia y entonces todas las cuentas pasaron al BCP. ¿Qué ocurrió? La Contraloría sigue reportando esta cuenta de Caja Raíz con la del BCP cuando lo que ocurrió es que los fondos fueron transferidos de una a otra. Segundo punto: no se tomaron en cuenta la liquidación de sus labores en el Midis", manifestó.

Por otro lado, el primer ministro aclaró que el Poder Ejecutivo no ha presentado un proyecto de ley con la finalidad de afectar la capacidad de la Contraloría.

"La Contraloría no tiene sino las herramientas ya establecidas para continuar con ese control concurrente. No hay el más mínimo ápice de voluntad de que no se realice el control concurrente o que se limite el control de la Contraloría General de la República", remarcó.

Contraloría advierte presunto desbalance patrimonial

El contralor Nelson Shack indicó esta mañana en 'Ampliación de Noticias' de RPP que se ha detectado que la mandataria Dina Boluarte ha declarado menos cuentas de las que fueron detectadas en el sistema financiero y, días después de comunicárselo a la jefa de Estado, apareció un proyecto de ley que "cercena la capacidad operativa de la Contraloría".

"La Contraloría inició hace un par de meses la investigación sobre el caso de los Rolex y demás joyas. Ya se han hecho las investigaciones y se ha detectado una serie de omisiones. De hecho, a través de toda la capacidad operacional y analítica que ahora tiene la Contraloría, ha detectado que la señora Presidenta ha declarado menos cuentas de las que hemos nosotros detectado en el sistema financiero nacional y esto ha conllevado a que tenga un presunto desbalance patrimonial. Eso ha sido comunicado a la señora Presidenta el día 1 de julio y 10 días después aparece este proyecto de ley", dijo Shack.