Presentan recurso ante el Tribunal Constitucional para anular todo lo actuado en el 'Caso Rolex'

Judiciales Riveros indicó que para iniciar diligencias preliminares contra un presidente en ejercicio, la Fiscalía debía tener la autorización del Parlamento

Riveros indicó que para iniciar diligencias preliminares contra un presidente en ejercicio, la Fiscalía debía tener la autorización del Parlamento | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: Jhonel Rodriguez Robles

El Tribunal Constitucional recibió un recurso de agravio constitucional presentado por el abogado Marco Riveros en favor de la mandataria Dina Boluarte que busca anular todo lo actuado en la investigación que tiene a su cargo el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, denominada como el 'Caso Rolex'.

Dentro de los argumentos, el abogado señala que la investigación contra Boluarte no podría continuar, debido a que Juan Carlos Villena tiene la titularidad del Ministerio Público de manera interina y no juró ante la presidenta, tal como lo establece el Artículo 50 de la Ley Orgánica de dicha institución.

Además, cuestionó que los jueces del Poder Judicial hicieron una distinción donde la ley no lo establece, pues los magistrados argumentaron que la norma hace referencia a un fiscal de la Nación titular y no interino, por lo que no había obligación de qué jurar ante la mandataria.

En otro momento, indicó que para iniciar diligencias preliminares contra un presidente de la República en ejercicio, la Fiscalía debía tener la autorización del Parlamento.

Al respecto, cabe recordar que el Poder Ejecutivo aprobó presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial en esa misma línea en los próximos días.

Riveros indicó que para iniciar diligencias preliminares contra un presidente en ejercicio, la Fiscalía debía tener la autorización del Parlamento | Fuente: RPP

Abogado que presentó recurso fue desautorizado por Dina Boluarte

Como se recuerda, el abogado Marco Riveros fue desautorizado en marzo del presente año por la propia mandataria Dina Boluarte cuando interpuso una demanda de hábeas corpus bajo los mismos argumentos que fue rachazada por el Poder Judicial.

Pese a ello, Riveros insiste en defender a Boluarte y elevó el recurso para que sea el Tribunal Constitucional el órgano que emita un pronunciamiento final respecto de este tema.