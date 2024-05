Gustavo Adrianzén sobre aprobación de 5 % de Dina Boluarte: "En los lugares más remotos la aceptación es alta"

Gobierno El premier indicó que el Gobierno revertirá la percepción ciudadana respecto a la gestión

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en conferencia de prensa realizada este martes, se pronunció sobre la baja aprobación de la mandataria Dina Boluarte que, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada el pasado domingo, es de 5 % mientras que su desaprobación, de 90 %.

Vale resaltar que esas cifras de aprobación a la gestión del Ejecutivo serían las más bajas de los últimos veinte años, solo comparables a la del gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Al respecto, el premier consideró que "lo único histórico" en esa situación es que Dina Boluarte "es la primera mujer" que preside el país.

"Me habían hecho un comentario con relación a (la encuesta) y el colega que me lo decía refería que se trataba de una cifra histórica. Lo único histórico que yo veo en esto es que estamos frente a la primera mujer que preside el país, y estamos frente a la primera mujer que supo ser valiente en la hora más difícil cuando el golpista Castillo pretendió terminar con la democracia y el estado de derecho en el Perú", sostuvo.

Aceptación y respaldo es más alta"en lugares remotos"

En esa línea, Adrianzén indicó que viaja al interior del país "por lo menos una vez a la semana", y puede dar constancia de que, "en lugares remotos", la aceptación del Ejecutivo "es muchísimo más alta".

"En lo personal, y los ministros de Estado no me dejarán mentir, por lo menos una vez a la semana viajo al interior del país y no solamente visito las capitales, sino voy a los lugares más remotos y ahí puedo garantizar que la percepción ciudadana de aceptación y de respaldo es muchísimo más alta", precisó.

Asimismo, indicó que desconoce la ficha técnica de la encuesta del IEP, pero que el Ejecutivo no gobierna "por ni para las encuestas". Además, resaltó que han conseguido "cifras espléndidas" en reactivación económica, y que espera un "cambio muy significativo en la percepción ciudadana".

"Seguimos adelante en el esfuerzo de reactivación económica con cifras espléndidas después del Covid, después de 17 meses de un gobierno fallido, después del fenómeno del Niño, después de Yaku, después de todo eso el Perú ha sido resilente y se ha levantado, y hoy día muestra las mejores cifras en años, y nosotros estamos conscientes del control de la inflación, que la mejora constante en el crecimiento del PBI van a significar, junto con los esfuerzos que hacemos en materia de seguridad ciudadana, un cambio muy significativo en la percepción ciudadana respecto a la aceptación del gobierno", aseveró.

"No somos el gobierno, sino que hereda una mochila pesada de una clase política que ha venido degradando de manera significativa este oficio y, a pesar de eso, en estas nuevas condiciones nosotros estamos trabajando para revertir esa situación", puntualizó.

Consultado acerca de si la presidenta declarará a la prensa tras casi dos meses, el premier indicó que ella "informa de manera permanente sus actividades a través del vocero del despacho presidencial".