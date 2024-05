Ministro del Interior afirma que su gestión "ha hecho en trece días lo que otros no han hecho en meses"

Gobierno El ministro del Interior aseguró que proceso disciplinario contra Harvey Colchado no se trata de una venganza

El ministro del Interior, Juan José Santivañez, en diálogo con RPP, aseguró que su gestión marca una diferencia con sus predecesores por los operativos que viene desarrollando en el marco del programa "Amanecer Seguro 2024", que esta mañana fue desplegado en el distrito limeño de Chorrillos.

Esa aseveración la hizo tras ser consultado por las diferencias que tendría su gestión en los avances en la captura del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien lleva más de 200 días evadiendo el cumplimiento de una sentencia judicial. En ese sentido, aseguró que, en trece días que lleva al frente del Mininter, se ha hecho más que en otras gestiones.

"(La diferencia es) mi trabajo, lo que estoy haciendo, lo que estoy saliendo a las calles y estoy cumpliendo mi palabra con respecto a los operativos que estoy practicando y a las capturas que se están haciendo, y al trabajo con la Policía Nacional. Si vas a equiparar el trabajo de otros ministros, te aseguro que esta gestión ha hecho en trece días lo que otros no han hecho en meses", aseveró.

"Puedes haber escuchado de muchos ministros anteriores o muchas gestiones mil cosas. Yo te pido que califiques los 13 días que llevamos en la gestión, que veas los operativos que se han hecho, que veas cómo salimos a las calles y que veas lo que estamos haciendo", agregó.

Asimismo, resaltó que una de las metas que se ha marcado en el Ministerio del Interior es la captura de Vladimir Cerrón. No obstante, evitó dar precisión de los avances en ese objetivo.

"Los avances, por una cuestión estratégica, no te los puedo referir, pero lo que sí puedo decir es que esperemos en el más corto tiempo posible la captura del señor Cerrón. Esa es una meta que se ha puesto esta gestión. Cerrón tiene que ser capturado y va a ser capturado", remarcó.

Niega que procedimiento disciplinario contra Harvey Colchado sea una venganza del Ejecutivo

Asimismo, el ministro del Interior declaró sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el coronel PNP Harvey Colchado llevado a cabo por la Inspectoría General de la Policía. En ese sentido, aseguró que el abogado del exjefe de la DIVIAC debía "debe leer un poquito la norma" referida a dichos procesos.

"Voy a ser muy crítico sobre ese tema (…) Para empezar, creo que el abogado debe leer un poquito la norma porque la ley que regula el régimen disciplinario es la Ley 30714, (y) establece que un efectivo policial puede estar sujeto a un procedimiento disciplinario que inicia Inspectoría", señaló.

"Este proceso disciplinario tiene garantías del debido proceso, tiene las garantías de presunción de la inocencia y, en todo caso, si es que cualquier oficial o efectivo de la Policía considera que se está aperturando un procedimiento que no tiene el suficiente bagaje probatorio o el suficiente sustento puede ejercitar dentro del procedimiento sus mecanismos de defensa porque la ley garantiza ese tema. Bajo la hipótesis que sostiene el abogado, siempre los procedimientos disciplinarios serían consecuencia de algún tipo de venganza o animadversión", indicó.

Como se recuerda, el día de ayer, Miguel Pérez Arroyo, abogado de Colchado, en declaraciones a RPP, indicó que se trataría de una venganza de la presidenta contra su patrocinado por los allanamientos realizado en su casa y Palacio de Gobierno, en el marco de las investigaciones por el caso Rólex.

"Desde luego (es una venganza de la presidenta Dina Boluarte). Desde una lógica de racionalidad política, creo que se puede entender de esta manera", aseveró en la Rotativa del Aire.

"¿Cuántas intervenciones policiales se han dado con la intervención de este ariete? Infinitas. Se ha dado más de una. ¿Quiere decir que porque se utilizó este ariete sin que exista una orden imperativa esa intervención es ilegal? ¿No se mide a la Policía por resultados? ¿No se incautó lo que tenía que incautarse y se estableció lógicas de prueba para verificar el número de serie del Rolex? La construcción que se ha hecho sobre este procedimiento administrativo sancionador es una construcción política más que una construcción jurídica", añadió el jurista

"No me preocupo de críticas de aquellas personas que para mí no tienen ningún valor"

Por otro lado, Santivañez Antúnez se refirió a las críticas que señalan que el rescate de la empresaria Jackeline Salazar se realizó coincidentemente durante una transmisión en vivo de un canal de televisión.

Al respecto, señaló que no se preocupa de críticas de personas que "no tienen ningún valor", y aseguró que aquellos periodistas que las hacen "cobraron grandes sumas de dinero" por asesorías.

"Soy una persona sumamente abierta a las críticas, pero no me preocupo de tomarlas de aquellas personas que para mí no tienen ningún valor ni cuestión mediática ética (…) Lo que pasa es que periodistas que hoy por hoy resultan ser adalides de la verdad y, sin embargo, en gobiernos anteriores, cobraron grandes sumas de dinero por asesorías", indicó.

"Ya todos conocemos cómo algunos periodistas hoy por hoy resultan ser importantes adalides de la verdad, y en gobiernos anteriores se encerraron con sus facturas y, finalmente, terminaron cerrando al gobierno con diversos pagos. Yo tomo las declaraciones de quien viene", puntualizó.