Gustavo Adrianzén sobre reloj Rolex de Dina Boluarte: "Se trata de un tema personal que a mí no me corresponde"

El premier evitó pronunciarse sobre la presunta influencia de Nicanor Boluarte en el Ejecutivo

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriazén, en conferencia de prensa realizada esta tarde, evitó ahondar en el presunto uso de relojes Rolex, valorizados en miles de dólares, por parte de la presidenta Dina Boluarte.

Como se sabe, el canal de Youtube 'La Encerrona' denunció que la mandataria utilizaba un reloj Rolex y otros de alta gama, tras analizar un total de 10 000 fotografías y determinar que Boluarte Zegarra ha lucido un total de 14 relojes desde que inició funciones como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social hasta su asunción como jefa de Estado.

Al ser consultado sobre el tema, el premier anunció que iba "a ser la última vez" que se iba a referir sobre el tema.

"La señora presidenta ha sido, en mi opinión, lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto a esos reportajes periodísticos con relación a los relojes. Se trata de un tema personal que a mí no me corresponde abordar”, dio como toda respuesta.

Acto seguido, volvió a ser consultado sobre el tema; sin embargo, ignoró la pregunta diciendo "voy a responder únicamente a la segunda pregunta".

Cabe resaltar que la mandataria se pronunció sobre el tema de manera muy escueta, señalando que utiliza un Rolex que compró con “el fruto de su esfuerzo”.

"Lo que quiero decirle no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. El artículo en particular es de antaño y lo uso muy eventualmente”, respondió a la prensa.

Asimismo, evitó dar más detalles sobre el lujoso reloj -al que tipificó como un “artículo de antaño”- y solo se limitó a pedir “que no entren en temas personales”.

“Es un tema personal, no lo voy a reiterar”, sentenció.

"No nos vamos a pronunciar" sobre Nicanor Boluarte

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros evitó pronunciarse sobre un reciente reportaje que da cuenta de que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, habría solicitado importantes sumas de dinero a los aspirantes a los cargos de prefectos y subprefectos.

“Lo que tengo que informar es que el señor Boluarte no es un funcionario público y, en tal condición, no toma ninguna decisión con ninguna entidad pública. En consecuencia, nosotros tampoco nos vamos a pronunciar sobre ello, toda vez de que mal haría yo al referirme a quien no forma parte de este gobierno. Y por supuesto, legalmente, no puede formar parte del mismo", indicó Adrianzén.

Asimismo, señaló que el ministro del Interior, Víctor Torres, realizaría las indagaciones necesarias para determinar si se habría exigido sumas de hasta S/10 mil para acceder a los referidos puestos, además de apoyo en la recolección de firmas para inscribir el partido Ciudadanos por el Perú (CPP).

"Con relación a la designación de prefectos y subprefectos, el ministro del Interior ha sido instruido cabalmente para que pueda realizar las indagaciones correspondientes a fin de verificar si se ha producido algún acto irregular o no en la eventual designación de un prefecto o subprefecto”, puntualizó.