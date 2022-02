Héctor Valer aseguró que tiene el "respaldo del presidente" Pedro Castillo, pese a denuncia en su contra por violencia familiar

Héctor Valer, titular del Gabinete Ministerial. | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, admitió la noche de este jueves que la denuncia presentada en su contra por su hija en octubre de 2016 por agresión física es verdadera, pero negó haberla propinado bofetadas, puñetes y patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo, tal como consta en el documento policial.



"No son ciertas las tres últimas líneas de la denuncia policial, porque ella no fue al médico legista", dijo en una entrevista con TVPerú.



Héctor Valer ratificó que no renunciará al cargo de titular del Gabinete y aseguró que el mandatario Pedro Castillo, que ya retornó de Brasil tras su encuentro con su homólogo ultraderechista Jair Bolsonaro, no le ha manifestado "absolutamente nada respecto al incidente".



"Pero sí me ha dicho que debo esclarecer los hechos. Se ha esclarecido. No me ha tocado otro tema; por tanto, tengo el respaldo del presidente", aseguró.



"AQUÍ HAY MUCHO INTERÉS DE PODER VACAR AL PRESIDENTE"

El titular del Consejo de Ministros señaló que no tiene "ni una sola sentencia" judicial por "violencia con lesiones".



"Aquí hay mucho interés de poder vacar al presidente de la República y golpear a un no militante de Perú Libre, del comunismo, que está en el premierato con ganas de concertar, pero a la vez con ganas de poner contra el paredón a aquellos que quieren vacar al mandatario", refirió Héctor Valer.

Además, negó la existencia de un "Gabinete en la sombra", como denunciaron su antecesora Mirtha Vásquez y el exministro del Interior, Avelino Guillén.

"He estado desde el día 9 de enero más o menos visitando Palacio, visitando la oficina del presidente, luego a las diferentes oficinas, coordinando este Gabinete que ha nacido. Yo no he visto alguna sesión paralela al Consejo de Ministros, lo que he visto son trabajadores, funcionarios dedicados a su actividad concreta", añadió.

