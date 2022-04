Hernando Cevallos, exministro de Salud | Fuente: RPP

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, destacó este miércoles que los niveles de contagio del nuevo coronavirus en espacios abiertos sin aglomeración de gente no superan el uno por ciento y afirmó que el uso de las mascarillas es un "tema no resuelto".



"Es verdad que los niveles de contagio en los espacios abiertos sin aglomeración de gente, donde hay un distanciamiento de por lo menos dos metros, la posibilidad de contagio no supera el 1%. Es bueno que avancemos en esa dirección, al mismo tiempo que incentivamos la vacunación, que es clave", dijo en entrevista con el programa Nada Está Dicho.



Esto luego que el premier Aníbal Torres anunciara que el Consejo de Ministros aprobó el uso facultativo de las mascarillas en lugares abiertos donde la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 alcance o supere el 80%.



En relación a la salud emocional de la población, Hernando Cevallos aclaró que hay una serie de enfermedades que están relacionadas con la pandemia de la COVID-19 y que han sido descuidadas a raíz del cierre del primer nivel de atención.



"Son inherentes al problema como los problemas de depresión, mentales, trastornos de conducta como los vemos en los niños. Niños rebeldes, niños que tienen en general dificultades para la adaptación a la vida social en las escuelas y esto nos obliga no solamente a tener un psicólogo por UGEL, sino también a que deberíamos tener un equipo de salud dedicado para atender a las escuelas", sostuvo.



Además, Hernando Cevallos recordó que hay un déficit de centros de salud mental en el país, que no llegan a los 300, y escasa cantidad de especialistas.



Castración química

De otro lado, Hernando Cevallos consideró que el proyecto de ley de la castración química para violadores no resuelve el problema y no es un tratamiento definitivo y además resulta costoso.

El exministro indicó que no comparte la decisión del Gobierno de proponer la castración química para delitos de violación de la libertad sexual, ya que este problema no tiene solución con los castigos, sino en la prevención.

"Primero no resuelve, más allá de un 70 % el inhibir las funciones sexuales de las personas y no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento costoso que quienes conocemos los penales y sabemos las condiciones de seguimiento de salud en los penales sabemos que esto será muy complicado que se dé así", expresó.

