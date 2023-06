Hernando Cevallos descartó ser el nuevo ministro de Salud: “Tengo distancias muy grandes con Dina Boluarte”

Gobierno Hernando Cevallos descartó ser el nuevo ministro de Salud

Hernando Cevallos estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El médico Hernando Cevallos aseguró que no aceptaría ser el nuevo ministro de Salud (puesto que ostentó durante el gobierno de Pedro Castillo), tras la renuncia de Rosa Gutiérrez a este importante cargo.

En La Rotativa del Aire, el también excongresista dijo que tiene distancias “muy grandes” con la presidenta Dina Bolouarte, por lo que consideró que no sería convocado; pero también señaló que el sector Salud necesita una restructuración, con un plan a largo plazo.

“No aceptaría de ninguna manera (ser ministro); porque, primero, no me van a llamar, porque tengo distancias muy grandes con la señora Boluarte. Creo que es un gobierno que ha perdido legitimidad. Va a ser muy difícil, incluso para un ministro de Salud, ganarse la confianza de la población con un gobierno donde la presidenta no puede ir a ningún lado porque la gente la rechaza”, refirió.

“Yo en este momento no aceptaría, porque además yo sí creo en un proyecto a largo plazo, para hacer una reforma en serio en la Salud. Necesitamos presupuesto, una estrategia totalmente diferente, una convocatoria, una movilización social. La población tiene que participar, hay que potenciar el primer nivel de atención. Hay que hacer una transformación seria del sector salud”, sentenció.

Como se recuerda, Rosa Gutiérrez anunció anoche ante el Pleno del Congreso que había presentado su renuncia al cargo, dimisión que posteriormente fue aceptada por el gobierno de Dina Boluarte.

A Gutiérrez se le cuestiona principalmente por su gestión ante la epidemia de dengue en el país, que a la fecha ha dejado al menos 248 muertos y unos 147 000 contagios.

“Se cometieron errores”

En otro momento, Hernando Cevallos hizo un balance de la gestión de Rosa Gutiérrez, considerando que se cometieron “errores importantes” al momento de hacer frente a la epidemia de dengue en el país.

“No se hizo un buen trabajo de prevención, no se reaccionó frente a los primeros anuncios de alerta epidemiológica, con la rapidez suficiente. No se trasladaron recursos, no se trasladó personal, no se controló la ejecución de los presupuestos que se destinaron para distintas regiones, para que estos se ejecutaran de manera rápida. Se subestimó, de alguna manera, esta situación, que ha sido muy dura para el país”, analizó.

Pese a ello, el exministro consideró que Gutiérrez ejerció su función en una cartera que se encuentra, desde hace años, en “una crisis estructural que, si no la corregimos, vamos a seguir cambiando ministros cada seis o siete meses”.

“En los últimos cuarenta años, hemos tenido 43 ministros; porque no tenemos una política sanitaria continua, no tenemos un norte en el sector salud; y estos son los resultados”, sentenció.