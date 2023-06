Dengue en el Perú: ¿es efectiva la estrategia emprendida por el sector Salud contra la epidemia?

Gobierno Alcalde provincial de Piura cuestionó las medidas emprendidas por la titular de Salud

La actual epidemia de dengue que vive nuestro país continúa siendo uno de los principales problemas para la población y para el Gobierno de Dina Boluarte.

Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC- Minsa), hasta el último viernes, se registró un total de 130 826 casos en el Perú y 201 fallecidos, cifras que son más del triple de los números alcanzados en los últimos cinco años.

De la incidencia actual, Piura sigue siendo la región más golpeada por la enfermedad con 40 552 casos, seguida de Lambayeque con 14 577 e Ica con 12 218.

"En todo el país, vamos bien"

Respecto a estas cifras, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, en declaraciones a la prensa, indicó que su sector está "interviniendo rápidamente" y que la cantidad de casos está descendiendo.

“En todo el país, estamos rápidamente interviniendo de la mejor forma y nuestros profesionales están redoblando los esfuerzos y vamos bien”, sostuvo.

“En cifras muy grandes, teníamos el dengue en 20 regiones, algo nunca antes visto (...) en 15 ha descendido más del 40% y, muchas de ellas, están por encima del 60% del descenso, lo que significa que el control en esas regiones ha sido de alto impacto y los casos son menores", remarcó.

Consultada por la estrategia de su sector para eliminar el zancudo que propaga la enfermedad, la titular del Minsa ha resaltado en varias ocasiones que se está apostando por la "fumigación masiva" del vector en su fase adulta.

"En Lambayeque, hemos activado el COER y convocado a las autoridades para reforzar la fumigación y recojo de inservibles. A eso se ha sumado el Ejército y la Policía Nacional, sumando más de 2 mil personas que haremos la 'toma de Lambayeque', porque vamos a ir de ciudad en ciudad (…) para la fumigación masiva con una sobresaturación y eliminar en la etapa adulta al mosquito", explicó.

"En algunos distritos de Piura hay 60% de descenso. Solo tenemos los focos en Piura mismo, Chulucanas y Sullana. Estamos concentrados en esas provincias para reforzar la fumigación intensa", agregó.

En las tareas de fumigación, Gutiérrez Palomino dijo que contará ahora con la Policía Nacional y el Ejército "para asegurar que el 30% de casas que no abren sus puertas (a la fumigación) lo hagan para cumplir con el barrido total".

La ministra contará con el Ejército y la PNP para apoyar en las tareas de fumigaciónFuente: Minsa

No obstante, en sus últimas alocuciones, la ministra ha acompañado el recuento de sus acciones con el subrayado de que "la autoridad máxima sanitaria son los gobiernos regionales".

"Revisen las competencias: la autoridad máxima sanitaria son los gobiernos regionales, los que administran. La competencia es del Gobierno regional, de los alcaldes. Hemos transferido S/50 millones y, en todo mi ejercicio, les he transferido más de S/3 500 millones", explicó.

"¿Dónde están las competencias en Salud? Las competencias están a nivel regional. Nosotros como Minsa damos los paraguas legales, las normativas, damos la asistencia técnica, transferimos presupuesto. Si se asume que solamente el Minsa está errando, están equivocados", indicó ante la prensa.

La ministra - que ha remarcado que no renunciará al cargo por ser una "mujer preparada" - ha señalado que "no se trata de responsabilizar a nadie" por los insuficientes resultados contra el dengue, pero cabe preguntarse si la estrategia emprendida por su sector está funcionando.

Gabriel Madrid: "El Gobierno ha respondido tarde"

Al respecto, el alcalde de la provincia de Piura, Gabriel Madrid, en diálogo con RPP Noticias, explicó que los gobiernos regional, provincial y distrital de dicho departamento se organizaron para dotar de presupuesto a la Dirección Regional de Salud (Diresa Piura) porque la respuesta del Ejecutivo fue tardía.

"(Con) las intervenciones que hemos tenido y las inyecciones de recursos a través de las modificaciones presupuestales que hemos hecho (...) hemos inyectado S/ 500 mil a disposición de la Diresa (...), porque la respuesta del (Minsa) ha sido tardía. Que es competencia de ellos, lo es”, indicó.

Consultado por el presupuesto que la ministra de Salud aseguró haber transferido a la región para hacer frente a la epidemia, Madrid Orué indicó que no era cierto.

"Cuando uno entra al Portal de Transparencia del MEF, se da cuenta de que no es cierto (...) Han transferido S/7 millones, pero en la genérica de gastos no dice específicamente para el dengue, dice para “otras actividades", señaló.

"Cuando la ministra de Salud dice que se han transferido S/7 millones, si se revisa, es para otras actividades y no para el dengue. Ese es el problema", remarcó.

En ese sentido, explicó que el gobernador regional hizo una modificación presupuestal "para asignar S/11 millones de soles para poder afrontar una situación que, por competencias, se debió haber hecho la transferencia específicamente conociendo lo que, históricamente, se sabía que iba a pasar".

"No hay una planificación de lo que se viene haciendo porque, histórica y epidemiológicamente, esto se iba a dar (...) Si estamos en esa situación de no asumir la responsabilidad, se está asumiendo una cartera en la que no se es competente", manifestó.

Ernesto Berrocal: "La fumigación no es la clave del éxito"

Por su parte, el biólogo Ernesto Berrocal, especialista en plagas y servicios agroindustriales, cuestionó que la "fumigación masiva" - estrategia emprendida por el Minsa - realmente sea eficiente.

"Si al final tomamos solamente las llamadas fumigaciones como única estrategia para controlar el dengue (...) esa no es la mejor estrategia, sino aquella que involucra a la comunidad en cortar el ciclo de evolución del zancudo, es decir en los estadios inmaduros", explicó.

Asimismo, dijo que el transmisor adulto del dengue tiene un "50% de resistencia" al químico empleado en la fumigación.

"El Malathión (...) es uno de los productos recomendados por el Minsa y estudios de febrero de este año indican que el mosquito transmisor del dengue tiene una resistencia del 50% a este producto. Es demasiado, ese producto debió haberse cambiado", resaltó.

"El Minsa tiene la posibilidad de hacer los estudios respectivos que debieron haberse hecho (...) Yo lo atribuyo al aletargamiento que tiene el Estado para tomar decisiones con prontitud", agregó.

Berrocal remarcó que "cuando matamos al insecto adulto, solo matamos una parte muy pequeña del problema" ya que "el 90% del problema está en los estadios inmaduros" del vector transmisor.

"Es la búsqueda de los criaderos la clave del éxito, cortar ese ciclo para que no haya zancudos que transmitan la enfermedad. Ese es un trabajo previo", puntualizó.

"El dengue es una enfermedad de prevención y control en la que hay que actuar antes de que se desarrolle. En Loreto hubo casos, pero fueron manejados y el número de fallecidos es el más bajo a nivel nacional", añadió.

En ese sentido, el especialista recomendó optar por "la búsqueda activa" de los criaderos con el apoyo de la comunidad.

"Hay que ir casa por casa y si no se tiene el personal suficiente hay que capacitar a la comunidad, unir en grupos comunitarios, por manzanas (…) enseñarles a identificar lo que son como unos gusanitos que están en recipientes de agua potable limpia (…) Las lluvias, que son agua limpia, también se convierten en un riesgo", señaló.

¿Realmente están descendiendo los casos de dengue?

Dado que uno de los puntos centrales de las alocuciones de la ministra es la reducción de casos de dengue, RPP Noticias revisó las cifras del Ministerio de Salud.

A nivel nacional, la semana epidemiológica (SE) 18 registró 11 831 casos, la siguiente tuvo 14 060 y la que continuó, 18 156. Las SE21 y SE22 tuvieron 15 646 y 12 213 respectivamente.

En el caso de Piura, la región con mayor cantidad de casos, las cifras fueron: SE18: 3 887; SE19: 4 361; SE20: 6 625; SE21: 5 321; y SE22: 4 107.

En suma, según el presidente ejecutivo de EsSalud, Aurelio Orellana, hay un "muy discreto descenso" de los casos y un "incremento bastante importante, todavía sostenido", siendo el norte la zona que continua con la mayor incidencia.

"Estamos monitoreando permanentemente toda la zona norte. En Piura tenemos alrededor de 1 400 casos diagnosticados diariamente y, aproximadamente, 150 pacientes hospitalizados con una disponibilidad de entre 50 y 70 camas", señaló en Enfoque de los Sábados.

"En Chiclayo, los hospitales Almanzor Aguinaga y Heysen están bastante congestionados con pacientes con diagnóstico de dengue y tenemos 5 pacientes en UCI. En esta semana, estamos habilitando el Hospital de Naylamp que va a ser dedicado al dengue y vamos a contar con un alrededor de 100 a 120 camas", añadió.

No obstante, adelantó que la llegada del fenómeno El Niño global al Perú incrementará la cantidad de casos.

"Definitivamente, va a haber un incremento de casos de dengue, para eso nos estamos preparando varios ministerios (...) Con El Niño global deben estar incrementándose en unos 10 % a 15 %, además de los casos que ya se presentan en forma rutinaria", sostuvo.