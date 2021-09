Iber Maraví: "Voy a ir al Congreso a responder todas las falsedades, con documentos en mano"

Iber Maraví confirmó que acudirá al Congreso. | Fuente: Foto: Ministerio de Trabajo

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, confirmó que este 30 de setiembre acudirá al Congreso de la República para responder al proceso de interpelación en su contra por su relación con el Conare-Sutep y sus presuntos vínculos con atentados terroristas en Ayacucho, pedido que se aprobó con 81 votos a favor y 37 en contra.

"Vamos a responder todas las falsedades que se han hablado respecto a mi persona y voy a ir con documentos en las manos", señaló.



Durante el 'I Encuentro del Gobierno del Pueblo con las Organizaciones Sindicales', el presidente Pedro Castillo le brindó su respaldo frente a los representantes de los gremios de sindicatos. En tanto, el ministro pidió a los asistentes "defender al gobierno" "para que pueda cumplir con mejorar las condiciones de vida y de trabajo".

"Tenemos que defender a este Gobierno. Yo lo repito una y mil veces cuando me entrevista la prensa: hay que defender a este Gobierno. Yo vengo del pueblo, vengo de un sindicato y esto que estoy diciendo está dentro de ese marco. Lo que queremos es que haya realmente un equilibrio y que por eso me quieran censurar, no es un problema grande", indicó.

Las preguntas de la interpelación

El pliego interpelatorio que deberá responder el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maravi Olarte, son las siguientes:



1. Para que aclare sobre sus relaciones con el Sutep Conare, ala más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como Movadef.

2. Para que aclare sobre sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos y su participación en actos delictivos según el atestado policial N°12-SE-JDp, que consigna hechos comprendidos desde junio de 1980 a mayo de 1981 en Ayacucho.

3. Para que aclare sobre los sucesos ocurridos entre junio de 1980 y octubre de 1981, de acuerdo con el atestado policial N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982, que incluyen la comisión del presunto delito de homicidio y lesiones graves con arma de fuego, además de otros actos ilegales mencionados.

4. Para que aclare en qué circunstancias se le sentenció a cuatro años de prisión suspendida en el año 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado, que corresponden a actos vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en el 2004.

5. Para que aclare si es cierto que en algún momento ha actuado como Secretario de Juventudes o ha tenido cargo dirigencial o algún tipo de liderazgo en el Movadef.

6. ¿Cuál fue su participación en la protesta magisterial de 2004, en Huamanga Ayacucho, donde según informes periodísticos y atestados policiales habría actuado como instigador y generando zozobra"?

7. Para que aclare cuál fue su vínculo con el señor Hildebrando Pérez Huarancca, uno de los perpetradores de la masacre de Lucanamarca en Ayacucho que acabó con la vida de 70 campesinos.

Guido Bellido descarta cambios de ministros

Más temprano, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, descartó que tenga pensado realizar algún cambio en el Gabinete Ministerial luego de la polémica generada con las declaraciones del vicecanciller Luis Enrique Chávez sobre Venezuela y un no reconocimiento del país a Nicolás Maduro como presidente oficial, pese al encuentro que tuvo con Pedro Castillo.

"No, de ninguna manera, no hay ninguna iniciativa de ese tipo. Las posturas son serias (sobre el vicecanciller), no son un día una cosa y otro día otra. Nosotros reafirmamos nuestra postura de que quien lleva la política en el tema exterior es el presidente de la República, no un vicecanciller, y si un vicecanciller traspasa al Canciller, tiene que ordenarse las cosas", indicó.

Pese a esta polémica generada con el vicecanciller, el jefe del Gabinete Ministerial descartó que exista un "fraccionamiento" al interior del Gobierno. Esto pese a que días atrás Bellido exhortó al canciller Óscar Maúrtua que si a él "o su adjunto no le gusta" la postura del gobierno respecto a Venezuela, "tienen las puertas abiertas".

