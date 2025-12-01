Jefe del INPE sobre posibilidad de ser evaluado por el polígrafo: "Lo tiene que plantear el presidente José Jerí"

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, señaló que el presidente José Jerí será quien decida si será evaluado mediante el sistema del polígrafo, utilizado en los trabajadores penitenciarios que tienen contacto con los internos.

La medida del polígrafo fue decidida desde el Ejecutivo para reconocer y después abrir un proceso de investigación a personal del INPE que se involucre en actos de corrupción dentro de la entidad.

Iván Paredes respondió en un contexto donde todavía continúa siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Lima por el presunto cobro de una coima a cambio de gestionar como abogado la excarcelación de un agente policial.

"Eso [prueba del polígrafo] lo dispone el presidente de la República [José Jerí]. Yo estoy sujeto a lo que él ordena, y si él ordena que pase, lo pasaremos todos los funcionarios públicos. Él es el que tiene que ordenar. Si hay un decreto supremo se pasará, no hay ningún problema. Todos los pasaremos, inclusive cualquier tipo de funcionario", declaró a RPP.

Jefe del INPE señala que el presidente José Jerí es quien decidirá si pasa por el polígrafo | Fuente: RPP

Iván Paredes dio estas declaraciones tras una requisa en el penal de Cañete, que tiene una capacidad para 1 200 internos, pero alberga a 13 500.

Dentro de este grupo está Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como 'Pequeño J', quien fue capturado en Pucusana el 30 de septiembre, sindicado como cabecilla de una banda delincuencial y señalado como el autor intelectual de la tortura y ejecución de tres mujeres en Argentina, una de ellas menor de edad.

Como se recuerda, Iván Paredes, jefe del INPE, en entrevista exclusiva en RPP, negó audios relacionados al presunto cobro de coimas, que reveló el dominical Cuarto Poder y sostuvo que el Ministerio Público "nunca le ha requerido una homologación de voz" para corroborar la autenticidad de los audios.