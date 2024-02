Jorge Angulo sobre permanencia de Víctor Torres en el Mininter: "Lo han dejado a su suerte"

Jorge Angulo, excomandante de la Policía Nacional, reiteró este martes que su salida de la institución fue arbitraria y comentó que la permanencia de Víctor Torres en el Ministerio del Interior significa "que lo dejaron a su suerte".

"Es una decisión política, pero a título personal creo que lo han dejado a su suerte. Nos generaron un precedente aquí (con la salida de generales) porque mañana más tarde podría pasar, acá nomás, no deseo lo malo, que pueda pasar un incidente parecido y van a echar a todo el alto mando", manifestó en el programa Nunca es Tarde de RPP.

Jorge Angulo manifestó que todos los días se reunía con Vicente Romero cuando este era ministro del Interior, pero que con su sucesor, Víctor Torres, era imposible reunirse debido a varios impasses como aquel momento en el que le impidió ejercer algunos cambios en la PNP porque se venían protestas a nivel nacional.

"Ese es un indicador de una intromisión en un tema policial. Imagino que un asesor no lo ha sabido asesorar bien porque la PNP tiene su propia inteligencia. Nosotros podemos advertir si la conflictividad social tiene o no un escalamiento para movilizar refuerzos. No nos pueden hacer la plana de esa manera", indicó.

Medida de amparo

Jorge Angulo reiteró que su medida de amparo es para limpiar la imagen de la institución y que no pretende volver a su cargo para quedarse.

"Esto es más que todo una defensa a la institucionalidad. La PNP cumple funciones desde el tiempo de la república. Cuando ingresamos a la Policía entramos a una familia por eso abrigamos un uniforme para toda la vida. La pretensión primera es la reposición para luego renunciar al cargo y dar una muestra del principio básico del respeto", sostuvo.

El Poder Judicial (PJ) declaró “inadmisible” el recurso de amparo que presentó el excomandante general de la Policía Nacional (PNP) Jorge Angulo, contra la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, demandando su reincorporación en la institución.

Angulo aseguró que su defensa ya subsanó los errores que le señaló el PJ para que la medida siga su curso.