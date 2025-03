José Elice: "La presidenta ha perdido la oportunidad de designar en el Mininter a alguien sin cuestionamientos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Julio Diaz Zulueta juró al cargo de ministro del Interior ayer, lunes, en una ceremonia en Palacio de Gobierno, encabezada por la presidenta Dina Boluarte y en la que también estuvo presente Juan José Santiváñez, el censurado extitular de esa cartera cuya renuncia fue aceptada horas antes por la mandataria.

En las últimas horas, diversos medios de comunicación han revelado que el flamante ministro del Interior tiene una serie de cuestionamientos. Epicentro TV informó que Diaz Zulueta afrontó juicios por alimentos, por lo que un juez solicitó a la Caja de Pensiones Militar Policial la retención de parte de sus haberes.

Además, RPP dio a conocer que, actualmente, afronta una investigación preliminar en la Fiscalía por el presunto delito de negociación incompatible, por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como viceministro de Seguridad Pública, el año pasado. Santiváñez Antúnez, su antecesor como titular del Mininter, también se encuentra investigado por este caso.

Al respecto, el exministro del Interior José Elice consideró que la jefa de Estado ha perdido la oportunidad de designar como titular del Mininter a alguien que no tenga cuestionamientos.

"¿Qué puedo esperar? No mucho, porque toda la información que estamos recibiendo sobre el nuevo ministro revela que la presidenta ha perdido una vez más la oportunidad de designar, para un ministerio clave en este momento, a una persona libre de cuestionamientos", indicó.

"Uno puede tener, digamos, algunos cuestionamientos en la vida, errores que ha cometido, etcétera, pero cosas que tienen que ver con procesos judiciales… y además esta expresión de una contradicción de la presidenta que ha hablado tanto de fuerzas oscuras y de caviares, y resulta que su nuevo ministro publicó un libro nada menos que con el Ideele. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con la versión de que el Ideele sea algo así como la cabeza de la cofradía caviar, eso de los caviares me parece una fantasía y algo que nos está haciendo mucho daño en el debate político", añadió.

Para Élice, la presidenta "no tiene las cosas claras" ya que "habla de fuerzas oscuras, habla de caviares y ella misma no entiende, no sabe a qué se está refiriendo".

"Simplemente es un eslógan que ha tomado para sentar una posición. En este caso fue de defensa del exministro Santiváñez", apuntó.

"Por lo que estamos pasando en el país en el tema de seguridad ciudadana, quizás lo que se requería era nombrar un ministro que ponga condiciones. Creo que la condición más importante es tener autonomía para trabajar, sin ningún tipo de imposición, presión o exigencia en el sentido de ‘con este no te metas, a este otro, ayúdalo’, no. En el Perú necesitamos un ministro del Interior que pueda haber sido policía o no, que trabaje con la Policía en lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es trabajar en el corto plazo un plan bien elaborado, detallado y preciso para controlar este tema del sicariato, que es lo más urgente", explicó.

¿Cuáles son las urgencias que están pendientes de ser atendidas en seguridad ciudadana?

Asimismo, Élice señaló que lo urgente para luchas contra la delincuencia es que los estados de emergencia puedan contemplar acciones sistemáticas de Inteligencia, producto de un trabajo previo bien organizado y con los recursos adecuados.

"Lo que necesitamos son estados de emergencia -si se va a usar este recurso constitucional- inteligentes, bien organizados, de un modo distinto; y, en efecto, asignando funciones muy precisas a las Fuerzas Armadas. El otro día un congresista, que además ha sido miembro de las FF.AA., dijo algo muy interesante […]: a las Fuerzas Armadas se les tiene que asignar un rol preciso en el estado de emergencia, pero no que los soldados estén ahí parados nada más, mirando, que puede ser disuasivo en otras circunstancias, pero ahora no. El estado de emergencia no asusta nada a ningún delincuente. Los sicarios no se asustan, se esconden y después salen y ya saben dónde pueden circular libremente, y todo eso en las ciudades nuestras, donde las más importantes son muy grandes y complejas [y] es muy difícil controlarlas cuadra por cuadra", indicó.

"Entonces hay que hacer estados de emergencia inteligentes. Por ejemplo, planteaba [que] la única manera de saber dónde están aquellos que hay que capturar es a través de un trabajo agudo de inteligencia, que es lo más importante ahora, de inteligencia que puede ser ampliada. Entonces, una vez que ya se sabe, por ejemplo, las FF.AA. lo que pueden hacer es el cordón y la Policía interviene y los captura. Porque si uno ve nuestras ciudades, que son más complicadas y que han crecido de manera desordenada […] uno se para ahí y dice ‘bueno, acá no hay manera de controlar esto’. Hay que definir espacios de intervención exactos", añadió.

El exministro del Interior enfatizó que "hay que intensificar siempre, sobre focos muy precisos, el trabajo de inteligencia", lo cual podría desencadenar en la captura del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

"Para capturar a ese señor, pues hay que hacerlo de esa manera. Es como lo que ocurrió con Vladimiro Montesinos, que se cruzó información, fue un poco de trabajo de Inteligencia con apoyo externo, y al final se sabía exactamente dónde estaba […] Necesitamos hacer trabajo de inteligencia y precisar, pero uno por uno, y un trabajo de Inteligencia extendido. Hay agentes de inteligencia que son formados en el trabajo de Inteligencia, en la Policía, en las FF.AA. Pero las oficinas o las dependencias más importantes de los órganos de Inteligencia son las de búsqueda de información. Entonces, eso se puede extender, pueden participar como lo hacen, pero de manera extendida y bien organizada, con directivas claras sobre qué información hay que recoger y bajo responsabilidad a policías de las comisarías para que, inmediatamente, provean la información necesaria a los órganos de Inteligencia que saben cómo usarla", puntualizó.