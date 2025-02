José Elice: "No hay coincidencias entre hechos e hipótesis normativas" en acusación constitucional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El exministro del Interior José Elice consideró que no hay coincidencias entre los hechos y la hipótesis que plantea la denuncia constitucional en su contra por una presunta infracción a los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución, así como por la comisión de los supuestos delitos de abuso de autoridad y de nombramiento ilegal para un cargo público.

"Si uno lee el texto de la denuncia, ahora acusación, encuentra que no hay coincidencias en cuanto a hechos e hipótesis normativas contenidas en esos artículos constitucionales. No hay cómo hacer la subsunción. No sé de qué modo están interpretando los artículos. Tratan de decirlo, pero no es clara", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"En el momento en que Francisco Sagasti era presidente, en el artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional se establecían dos caminos para renovar el alto mando de la PNP: el camino regular y el excepcional. A sugerencia del ministro de entonces, Rubén Vargas, el presidente tomó la decisión de llevar adelante esta renovación por la vía excepcional", agregó.

"Me involucraron por refrendar un recurso de consideración y declararlo infundado"

Más adelante, Elice precisó que cuando se pasó al retiro a tres tenientes generales, a 16 generales de la (PNP), y se designó a un nuevo comandante general de la institución, él no ejercía como titular del Mininter, sino como secretario general de la Presidencia.

"Si se nombra como comandante general de la Policía a un oficial general que tiene menos antiguedad, los demás pasan al retiro. Y ya se había hecho antes y el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado. Que fue una decisión complicada, seguramente. Yo no era ministro en ese momento. A mí me involucraron en el proceso porque estos generales presentaron un recurso de reconsideración que yo refrendé, en el sentido de declararlo infundado", culminó.