José Jerí patrulló las calles de Lima en las primeras horas del estado de emergencia [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El jefe de Estado recorrió diversos distritos del norte de la capital, como Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y Carabayllo.

Gobierno
José Jerí
La comitiva de José Jerí regresó a Palacio de Gobierno durante la madrugada. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

El presidente de la República, José Jerí, patrulló las calles de Lima durante las primeras horas del estado de emergencia decretado por el Gobierno para hacer frente a los altos índices de criminalidad.

El jefe de Estado recorrió diversos distritos del norte de la capital, como Los Olivos, San Martín de Porres, Comas y Carabayllo, constató un equipo de RPP, que acompañó la comitiva presidencial.

Al término de su recorrido, el mandatario regresó a Palacio de Gobierno, sin brindar declaraciones a la prensa.

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el presidente compartió una fotografía de la actividad realizada junto con el mensaje: “Nunca exijas nada que no ofrezcas”.

Cabe mencionar que, horas antes, José Jerí estuvo en la sede del Ministerio del Interior (Mininter), donde tuvo una reunión con el titular de esta cartera, Vicente Tiburcio, junto con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, así como altos mandos del Ejército y de la Policía Nacional.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Anoche, en un breve mensaje a la Nación, el presidente Jerí anunció la implementación de un estado de emergencia en Lima y Callao, a fin de hacer frente a los altos índices de inseguridad ciudadana.

“Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00:00 horas en Lima Metropolitana y el Callao y presenta un nuevo enfoque: pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, destacó el mandatario.

Los detalles del estado de emergencia se conocieron minutos después, con su oficialización en el diario oficial El Peruano. Entre las medidas contempladas, se tiene previsto un apagón en penales, restricciones para motos y actividades masivas, entre otras.

Tags
José Jerí Estado de emergencia Inseguridad ciudadana Gobierno

