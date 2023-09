Ministro Juan Carlos Mathews se retracta de sus declaraciones: "Sé que se interpretó mal y no fue la frase más feliz"

Juan Carlos Mathews, ministro de Comercio Exterior y Turismo, reconoció que no fue una "frase feliz" el señalar que no se debía 'ventilar trapitos sucios' internos del país en Estados Unidos.

"Yo sé que se interpretó mal. No fue la frase más feliz, simplemente lo que quise decir es no empañar un discurso de cara a los inversionistas, por supuesto que no estoy minimizando problemas internos, jamás lo haría. Me han entrevistado en muchas oportunidades y eso claro. Acá algunos se han colado del temita y lamento que haya sido así", manifestó en entrevista a RPP Noticias.

Juan Carlos Mathews reiteró que era prudente la postura de la presidenta de no tratar temas locales en esta visita, pues dijo que el objetivo del viaje es promover las inversiones.

"Yo creo que fue una interpretación sana incluso de cara a lo que estamos haciendo en eventos de ese tipo, es decir, venimos, nos reunimos con empresarios y buscamos darle toda la seguridad para la inversión. Si sacamos a la luz algunas dificultades, discusiones y debates que se dan en la interna para un inversionista suena que hay mucho ruido por ahí", sostuvo.

Por otro lado, saludó el discurso que ofreció Dina Boluarte durante la Asamblea en la ONU enfocándose en el tema de la pobreza.

"A mí me ha parecido un buen mensaje en términos de fondo y forma. Obviamente no es un espacio donde puedas desmenuzar alguna propuesta, política en particular sino alineamientos país con respecto a unos temas trascendentales. Creo que el simple hecho de reconocer que el problema central que tiene el país es la pobreza y plantear a partir de eso lo que se está haciendo para reducirla tiene varios elementos importantes", expresó.

Polémica en Nueva York

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, había solicitado horas antes que no se ventilen los “trapitos sucios” internos del país en el exterior, luego de que la presidenta Dina Boluarte no respondiera a una reportera en Nueva York, donde participa de la Asamblea de las Naciones Unidas.

“Lo que pasa es que estamos en un espacio donde estamos viniendo a promover inversiones, y algunos, por llamarlos así, 'trapitos sucios' que hay que trabajarlos en casa, ventilarlos acá pueden empañar la imagen que estamos transmitiendo”, dijo el ministro a Canal N desde Nueva York.

"Se tocan algunos temas internos del país y hay temas externos que tienen que ver con la promoción, permítannos la oportunidad de convocar esa inversión que necesita tanto el país", añadió Mathews.