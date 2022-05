El exministro fue cambiado por el presidente Pedro Castillo mientras se recuperaba del coronavirus | Fuente: Andina

Exministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, afirmó este lunes que tuvo una reunión con el fiscal Rafael Vela el pasado 6 de enero en la sede del Mindef. No obstante, negó que en la cita se hubiera pedido favores o se le solicitara información particular al representante del Ministerio Público.

"Los fiscales también tienen reuniones con los ministros para coordinar cualquier tipo de información que requieran respecto a las investigaciones que tienen. Ha pasado tanto tiempo, en realidad no recuerdo de qué hablé con él", expresó el exmiembro del Gabinete en RPP.

Juan Carrasco recalcó, además, de que no hubo nada irregular en esa reunión con Rafael Vela ni tampoco se le pidió algún dato acerca de las investigaciones que pesan sobre el presidente Pedro Castillo.

"Eso sí está totalmente descartado, porque yo, en ese momento, no era fiscal, sino ministro de Defensa. En la cita participaron varias personas, no solo Vela. No fue irregular (la reunión), porque está transparentada, pues fue una cita acreditada en los registros de visita. Tampoco tuve comunicación con el presidente Castillo sobre este encuentro", enfatizó.

Juan Carrasco reveló que es muy amigo de Vela como así de varios fiscales, pero en ningún momento hubo algo indebido, señalando que si la reunión hubiera tenido otros fines se hubiera hecho fuera del Mindef. Además, precisó que a inicios de año sufrió problemas de salud por el coronavirus.

El pasado 29 de julio de 2021, Carrasco Millones fue nombrado ministro del Interior. Esta cartera la ocupó hasta el 6 de octubre del mismo año.

Luego el 28 de octubre del 2021, Carrasco fue designado como asesor II del Despacho Ministerial del Ministerio de Justicia. Posteriormente, asumió el Mindef desde el 17 de noviembre hasta el 1 de febrero del 2022.

Exministro rechaza proyecto de adelanto de elecciones

Para Juan Carrasco Millones, el proyecto para recortar el mandato presidencial y adelantar las elecciones para 2023 no es una buena opción para el país. Además, sostuvo que sería un gasto público y no le hace bien a la democracia.

"El presidente Castillo ha sido elegido por los peruanos y hay que respetar. No por el hecho de que esté cometiendo algunos errores en su gestión tengamos que faltarle el respeto, como insultarlo y mancillar su honor. La Constitución establece un mandato por cinco años y eso se debe cumplir para que el presidente Castillo asuma el cargo hasta 2026", finalizó.

Juan Carrasco renunció al cargo de viceministro de Justicia

El viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, presentó a inicios de abril su carta de renuncia al cargo para emprender proyectos políticos.

A través de una carta dirigida al ministro de Justicia, Felix Chero, Juan Carrasco solicitó que se considere como su último día de labores el 1 de abril.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y formular mi renuncia al cargo de Viceministro de Justicia, que vengo ocupando en mérito a la Resolución Suprema N° 032-2022-JUS, de 12 de febrero del 2022", indicó en el documento.