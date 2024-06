Ministro del Interior aseguró que ni el Ejecutivo ni el Legislativo entorpecen las labores de la Fiscalía

Gobierno Ministro del Interior afirma que fue "frutífera" la reunión con Fiscal de la Nación

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, descartó que el Ejecutivo evalúe el retiro del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria. | Fuente: RPP

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, consideró este martes que ni el Ejecutivo y ni el Legislativo dificultan las labores del Ministerio Público. Esto luego de conocer declaraciones del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien manifestó que "la mayoría de las decisiones" de los dos citados poderes del Estado "están entorpeciendo" su labor.

Durante el desarrollo del operativo ‘Amanecer Seguro’ en el distrito Los Olivos, Santiváñez afirmó que la reunión con el fiscal Juan Carlos Villena, realizada el lunes 3 de mayo, fue "frutífera" y afirmó que como consecuencia de esa cita se acordaron algunos acuerdos como el acompañamiento del Ministerio Público en labores de la Policía Nacional y un equipo especial de capacitación a oficiales.

"No creo que ninguna de estas entidades esté entorpeciendo las labores del Ministerio Público, caso contrario si fuera así; no se hubieran llevado a cabo los operativos y detenciones que han practicado, incluso con detención de familiares de la señora presidenta de la República", dijo a RPP.

Juan José Santiváñez insistió que, en la reunión con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, solo se trató problemática de la seguridad ciudadana y de un trabajo coordinado entre la PNP y el Ministerio Público.

Sobre cambios en la PNP y la captura de Cerrón

De otro lado, Juan José Santibáñez aseguró que ya se están ejecutando los cambios de los altos manos de la Policía Nacional y descartó que el Ejecutivo evalúe el retiro del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.

"Hemos procedido inicialmente con la remoción de un oficial general de una región policial y adicionalmente se ha dispuesto ayer la remoción de oficiales coroneles y comandantes. Entenderán que por respeto al debido proceso y a la integridad de esos oficiales no podemos dar mayores detalles. Ya la colectividad conoce sobre todo los lugares donde se han efectuado esos cambios", expresó.

En relación con la ubicación de Vladimir Cerrón, Juan José Santibáñez sostuvo que "permanentemente" y "hace unas horas" recibió información sobre el presunto paradero del líder de la organización política Perú Libre.

"He tenido información del señor Cerrón, he tenido información del sujeto que agredió a la menor en el Caso Mila, he tenido información también sobre quienes faltan en la captura de esta banda criminal que secuestró a la empresaria, por obvias razones no puedo revelar la información que he recibido", dijo.

👮🏽‍♂️🚔 Para estas acciones, la @PoliciaPeru ha desplegado un total de 2860 efectivos, 436 vehículos y 418 motocicletas, los cuales se desplazan por zonas estratégicas y más álgidas de la capital.#AmanecerSeguro pic.twitter.com/xbnmOCXgf6 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) June 4, 2024