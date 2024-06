Ministro del Interior dice que no encuentra razones para separar al exjefe del Gabinete del prófugo Juan Silva

Lima Ministro del Interior sostiene que no encuentra razones para separar al exjefe del gabinete del prófugo Juan Silva [VIDEO]

El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, sostuvo que no encuentra razones para separar al exjefe del gabinete del prófugo exministro Juan Silva, Anatoly Bedriñana, en el área del viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

En conversación con la prensa, el titular del Ministerio del interior indicó que la permanencia de Anatoly Bedriñana en su cargo se debe a que es un testigo protegido y que no tiene calidad de investigado.

“Yo no veo la razón de por qué no. Finalmente recuerden que el derecho de trabajo es un derecho fundamental y estamos hablando de una persona que no tiene calidad de investigada. Tiene calidad de testigo en un proceso. Una calidad superior a la de testigo, que no puedo hacer referencia porque incumpliría la norma de protección”, dijo el ministro Juan José Santibáñez.

El ministro del Interior dio estas declaraciones durante la reunión que sostuvo con el fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, donde se abordaron diversos temas, entre ellos las estrategias para combatir la inseguridad ciudadana.

Ministro del Interior sostiene que no encuentra razones para separar al exjefe del gabinete del prófugo Juan Silva [VIDEO] | Fuente: RPP

Anatoly Bedriñana en el Miniter

Como sabe, un informe periodístico del programa Panorama reveló que la llegada de Juan José Santiváñez como titular del Mininter habría traído consigo la contratación del abogado Anatoly Bedriñana, quien en el pasado fue jefe de gabinete del prófugo Juan Silva en el Mininter como consultor FAG, percibiendo un salario de S/15 mil.

Según sus propias declaraciones al dominical, confirmó que se desempeñó como consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). Inicialmente, Bedriñana negó que haya ocupado un puesto en el Mininter, pero luego reconoció que sí realizó funciones para la gestión de Santiváñez.