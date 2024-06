Caos en el Jorge Chávez: foto muestra cómo los vidrios de la segunda torre de control reflejan la luz interna

La noche del domingo se desató el caos en varios aeropuertos del Perú luego de que se suspendieran las operaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, debido a una falla eléctrica en las luces de la pista aterrizaje del primer terminal aéreo del país. La emergencia obligó a cancelar 128 vuelos entre nacionales e internacionales, y desviar a decenas de aviones a aeropuertos en regiones y países vecinos.

Estos incidentes se habrían evitado si se habilitaba la segunda pista de aterrizaje del Jorge Chávez, inaugurada el 3 de abril de 2023 por la presidenta Dina Boluarte, pero eso no fue posible por una observación técnica a los vidrios de los ventanales de la nueva torre de control, que aún se encuentran en proceso de ser reemplazados por Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria del aeropuerto y responsable de la obra.

En el programa Nunca es tarde de RPP se mostró una fotografía tomada desde el interior de la nueva torre de control, la que evidenciaría las dificultades de visualización a través de los paneles de vidrio de parte de los operadores aéreos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac)

En la imagen se ve parte de las luces de la ciudad a través de los vidrios, pero en el panel se ven con mayor intensidad los reflejos del interior de la torre de control.

Fernando Vivas, conductor de 'Nunca es tarde' de RPP, presentó la fotografia de los ventanales de la nueva torre de control del aeropuerto Jorge Chávez. | Fuente: RPP

"En las pruebas se determinó este tema del fanal, del vidrio, que no eran; efectivamente es la foto que usted mostró hace unos momentos [...] Lo que se hizo es una auditoria y la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) determinó que, efectivamente, no era claro, no era transparente", dijo sobre este caso Verónica Zambrano, jefa del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

La funcionaria explicó en Nunca es tarde que la auditoria determinó que "los vidrios requerían cambiarse" y LAP encargó hacerlas en el extranjero. Indicó que el 10 de mayo de este año, Ositran remitió una opinión sobre las pruebas con vidrio de tipo insulado (armado de dos o más vidrios separados por una cámara de aire herméticamente sellada) y que ahora se espera que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones "responda que efectivamente esa es la opción, el vidrio insulado, y como ya están las pruebas se hace, se trae y se coloca".

Ministro de Transportes estima que en septiembre entrará en funcionamiento la segunda pista del Jorge Chávez

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, estimó este lunes que la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que no pudo ser puesta en funcionamiento la noche de ayer durante la emergencia eléctrica que llevó a la suspensión de las operaciones en el primer terminal aéreo del país, recién podría entrar en operaciones en septiembre de este año.

Al salir de la Comisión de la Defensa del Consumidor, donde brindó explicaciones sobre el incidente que generó caos en el Jorge Chávez y otros aeropuertos del país, indicó a la prensa que se debe esperar hasta ese mes para la instalación de los nuevos vidrios de la nueva torre control del aeropuerto internacional de la capital, en reemplazo de otros que habían sido observados por generar problemas de visibilidad a los controladores aéreos.

"Se están haciendo pruebas con otro tipo de vidrios. Entiendo que ya llegaron a un acuerdo sobre el tipo de vidrios que tienen que instalarse y eso estará instalado a más tardar en septiembre y a partir de ahí entra en funcionamiento la segunda pista", dijo.

"Justamente, cuando empezaron hacer las pruebas en la noche se dieron cuenta de este problema, entonces no se dio la capacitación (a los controladores aéreos de Corpac). Hay que esperar a septiembre la instalación de los nuevos vidrios y que empiece la operación, tanto en la mañana como en la noche de esa torre", agregó.