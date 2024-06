Alcalde de SJL dice que los constantes cambios de ministros del Interior dificultan la lucha contra la inseguridad ciudadana

Lima Alcalde de San Juan de Lurigancho dice que volatilidad de cambios de ministros del Interior dificulta avances en lucha contra la inseguridad [VIDEO]

El alcalde del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, dijo en RPP que la volatilidad de cambios de ministros del Interior dificulta los avances en lucha contra la inseguridad ciudadana en su jurisdicción.

“Hay algunos componentes que dificultan el avance en la lucha contra la inseguridad en nuestro distrito. Primero es la volatilidad con la que nos enfrentamos en los cambios tan rápido de ministros del Interior que no permiten la continuidad de una planificación en San Juan de Lurigancho”, dijo el burgomaestre en RPP.

En Ampliación de Noticias, Jesús Maldonado indicó que la declaratoria de emergencia que se aplicó en San Juan de Lurigancho no tuvo el impacto que se esperaba y, en consecuencia, no se lograron buenos resultados.

“Teníamos hace bastantes meses el tema de la declaratoria de emergencia que se fue diluyendo al punto que no dio mayores resultados porque la posición política, el tema de cambios de ministros, el cambio de comisarios, entre otros mandos, no permite darle continuidad a este objetivo”, señaló.

Aún no ha dialogado con el actual ministro del Interior

Si bien hay un diálogo y colaboración entre la alcaldía y la Policía Nacional del Perú (PNP), Jesús Maldonado afirmó que no tiene mayor comunicación con el Ministerio del Interior y que hasta el momento no ha conversado con el actual titular de esta cartera, Juan Santiváñez Antúnez.

“Con el Ministerio del Interior no tenemos mayor comunicación. La última conversación que yo tuve con el ministro anterior fue por el tema de mis amenazas, porque me dejaron dos proyectiles en mi casa, no fue para conversar sobre la planificación. Y este último ministro no hemos tenido la oportunidad de poder conversar con él”, sostuvo.

Reelección inmediata para gobernadores regionales y alcaldes

Jesús Maldonado indicó que los alcaldes tienen que esforzarse el doble para convencer a la ciudadanía de elegirlos nuevamente por su trabajo, debido a que ahora hay mayor vigilancia por parte de los vecinos.

Como se sabe, el Congreso de la República aprobó, en primera votación, el dictamen que propone que las autoridades subnacionales (gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales) puedan ser reelectas de manera inmediata por un periodo adicional. Al ser una reforma constitucional, se necesita de una segunda votación en la siguiente legislatura para que entre en vigencia.

“Si vamos a las últimas cifras hasta donde hubo reelección, de cada 10 alcaldes como máximo se reelegían dos. Eso te da una señal de quienes el día de hoy estamos en el espacio público tenemos que esforzarnos el doble y hasta el triple para convencer a una ciudadanía cada vez más informada, más pendiente de las acciones que tienen las autoridades”, indicó el alcalde sobre esta propuesta.

“Hoy nosotros tenemos cientos de críticos, personas que nos observan permanentemente y eso está bien porque hay que darle a la ciudadanía mejores ventanas”, agregó.

