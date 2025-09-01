Últimas Noticias
Nuevo penal en la isla El Frontón costará 500 millones de soles, según estudios técnicos, dice Santiváñez

Juan José Santiváñez, ministro del Interior:
Juan José Santiváñez, ministro de Justicia: "El costo de 'El Frontón' es de 500 millones de soles" | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

En exclusiva a RPP, Santiváñez no confirmó si esta propuesta será inaugurada durante la gestión de Dina Boluarte o será derivada al próximo Gobierno. "Lo importante es tomar la decisión de hacerlo. Durante años nos han engañado y decir que no se puede", zanjó.

Lima
00:00 · 02:21

Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, aseguró en entrevista exclusiva a RPP que la construcción de un nuevo penal en la isla 'El Frontón' tendrá un costo de 500 millones de soles tras "los estudios técnicos" que, según sostuvo, han determinado dicho costo.

"Es una mentira lo que nos han vendido durante años que El Frontón vendría a ser un penal que costaría 5 mil millones de soles. Ya están los estudios técnicos que han determinado que el costo aproximadamente de la construcción del frontón es de 500 millones de soles", declaró en La Rotativa del Aire-Edición Mañana.

Además, aseguró que este miércoles se suscribirá un convenio entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia con la finalidad de que el Ejército y las Fuerzas Armadas, "comiencen con el movimiento de tierras que dura aproximadamente entre dos a tres meses". Un anuncio que ya había sido adelantado por la presidente Dina Boluarte.

"Inmediatamente también se va a iniciar con la construcción y para esto el Ministerio de Vivienda nos está asistiendo para la emisión del Decreto Supremo que habilite la construcción, utilizando los nuevos procedimientos de construcción en bloques", añadió el ministro de Justicia, quien sostuvo que tratarán de empezar el proceso de la construcción de este nuevo penal de forma inmediata.

Sobre esto último, Santiváñez no confirmó si esta propuesta será inaugurada durante la gestión de Dina Boluarte o será derivada al próximo Gobierno. "Lo importante es tomar la decisión de hacerlo. Durante años nos han engañado y decir que no se puede", zanjó.

Boluarte y ministros llegaron a El Frontón

Como se recuerda, el último domingo, la presidente Dina Boluarte, junto a ministro de Estado, llegó a la isla de El Frontón en donde adelantó la propuesta del Gobierno de reconstruir el antiguo establecimiento que operaba en ese lugar en la década de 1980.

"Estamos tomando la decisión firme, ya lo ha dicho el ministro del Interior: es viable construir en la isla un nuevo centro penitenciario. Este nuevo penal es en respuesta a la situación real que existe en nuestros penales: el hacinamiento. Es terrible el hacinamiento por décadas", afirmó Dina Boluarte al término de inspeccionar la isla.

Boluarte aseguró que el proyecto cuenta con viabilidad técnica y ha sido evaluado con las entidades competentes y adelantó que ya planean en realizar más penales en otras partes del país. 

"Seguramente esta construcción de este centro penitenciario no va a resolver el total del hacinamiento que tenemos a nivel nacional, por eso es que estamos pensando en otros espacios también donde técnica y legalmente sean viables la construcción de otros penales", expresó. 

