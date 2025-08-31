Últimas Noticias
Dina Boluarte apunta a la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón "en respuesta" al hacinamiento

Dina Boluarte visita isla de El Frontón para evaluar la reconstrucción del penal
Dina Boluarte visita isla de El Frontón para evaluar la reconstrucción del penal | Fuente: Presidencia Perú
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La presidenta realizó este domingo la inspección junto a los ministros de Justicia, Interior, y Defensa. Ella afirmó que esta decisión responde a la urgente necesidad de reducir el hacinamiento en los penales del país.

La presidenta Dina Boluarte estuvo este domingo la isla El Frontón y supervisó el área donde evalúa reconstruir el antiguo establecimiento penitenciario que operaba en ese lugar en la década de 1980.

Boluarte estuvo acompañada por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez; el titular de Defensa, Walter Astudillo; y el ministro del Interior, Carlos Malaver.

"Estamos tomando la decisión firme, ya lo ha dicho el ministro del Interior: es viable construir en la isla un nuevo centro penitenciario. Este nuevo penal es en respuesta a la situación real que existe en nuestros penales: el hacinamiento. Es terrible el hacinamiento por décadas", afirmó Dina Boluarte al término de inspeccionar la isla.

La mandataria estimó que este nuevo penal permitirá albergar a unos 2 000 internos de "alta peligrosidad" de otros centros penitenciarios. 

Dina Boluarte aseguró que el proyecto cuenta con viabilidad técnica y ha sido evaluado con las entidades competentes. Además, adelantó que ya planean en realizar más penales en otras partes del país. 

"Seguramente esta construcción de este centro penitenciario no va a resolver el total del hacinamiento que tenemos a nivel nacional, por eso es que es que estamos pensando en otros espacios también donde técnica y legalmente sean viables la construcción de otros penales", expresó. 

Boluarte también indicó que este miércoles se firmará un convenio entre los ministerios de Justicia, Defensa y Vivienda para acortar los tiempos para la construcción del nuevo penal en El Frontón

Dina Boluarte Gobierno El Frontón

