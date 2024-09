El Congreso oficializó amonestaciones contra Susel Paredes y Héctor Valer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso de la República oficializó este sábado la sanción de amonestación escrita pública contra los parlamentarios Héctor Valer Pinto (Somos Perú) y Susel Paredes Piqué (Bloque Democrático Popular).

Como se recuerda, esta semana, el Pleno del Congreso aprobó los informes de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomendaban las sanciones contra ambos legisladores.

Tres días después, las sanciones se oficializaron a través de dos resoluciones legislativas publicadas esta mañana en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

¿Por qué fue sancionado Héctor Valer?

Valer Pinto fue amonestado por afectar la “imagen, honra y buena reputación” del legislador de la bancada Honor y Democracia, José Cueto Aservi, cuando este asumió la Presidencia de la Comisión de Inteligencia, en agosto de 2021.

El legislador de Somos Perú había dicho que Cueto Aservi fue destituido como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por estar presuntamente implicado en la custodia del domicilio de Óscar López Meneses, estrecho colaborador de Vladimiro Montesinos.

“En esa fecha expresé un frase infeliz y desafortunada, la cual fue retirada en el Pleno y por ende lo había dado por superado”, alegó Valer Pinto durante la sesión del pleno de esta semana.

¿Y qué dijo Susel Paredes?

Además de una amonestación escrita pública, a la congresista Susel Paredes se le impuso una multa de 15 días de su remuneración, por sus expresiones agraviantes contra los miembros de la Comisión Permanente que aprobaron una denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Mira qué brutos son los que no interpretan las cosas de acuerdo con ley y con lógica, que lo que va a pasar es que la Junta no va a poder sesionar porque no habrá quórum. Interpretan la norma a la apurada”, dijo la legisladora en una entrevista que data de febrero de 2024.

Como parte de su defensa, la parlamentaria del Bloque Democrático Popular reiteró que ha pedido disculpas verbales y escritas a cada uno de los miembros de la Comisión Permanente, e indicó que no ha vuelto a utilizar ningún adjetivo calificativo contra sus colegas.