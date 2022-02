Juan Silva | Fuente: PCM

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, señaló este lunes que no hay compra de votos en su sector, luego de que se conoció que recibió en su despacho en el 2021 a congresistas de Acción Popular y de Alianza para el Progreso junto con alcaldes de sus regiones para tratar obras en sus regiones.



"Y que quede muy claro: el Ministerio de Transportes y mi persona no compra votos, no intercambia con nada, no digan cosas que no son. Hay que respetar a nuestros congresistas, hay que respetar a la autoridad y repito (...) y repito no hay compra de votos, mucho menos '¿qué te doy y qué me das?'", dijo durante conferencia de prensa.



Juan Silva aclaró que no mantiene "ninguna deuda política con nadie" y negó que alguien le haya financiado una campaña. "En Lima no tengo conocidos, nunca he sido un personaje público que haya tenido conexiones con empresas o políticos. Políticos he conocido recién cuando he sido ministro", sostuvo.

El ministro de Transportes insistió en negar algún convenio para "negociar obras" con congresistas. Además, dijo no conocer a Karelim López, a Samir Abudayeh y a Bruno Pacheco.



"Los congresistas supuestamente 'Los niños', que ustedes los mencionan, yo no los conozco (...) sí los he visto en el Congreso, me saludan y los veo", expresó Juan Silva.

"Los niños"



La empresaria investigada y aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, sostuvo en su declaración ante la Fiscalía que una presunta organización criminal se encuentra instalada en el MTC y que benefició irregularmente a una empresa relacionada a congresistas de Acción Popular, de acuerdo a un documento al que acción el diario El Comercio.

Karelim López también afirmó que esta presunta agrupación es integrada por el mandatario Castillo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, los legisladores Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Carlos Zeballos y otros dos parlamentarios que aún no han sido identificados.

“Sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones conformada por el presidente Castillo, el ministro Silva”, dijo la investigada el último 21 de febrero en el despacho de la fiscal Luz Taquire, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos.

De acuerdo con Karelim López, este grupo de cinco congresistas se llamaría “Los niños” por parte del secretario general de Palacio, Bruno Pacheco y el presidente. “Obedecen todo lo que dice Pedro Castillo”, señaló López, quien agregó que estos parlamentarios se encuentran vinculados a la mafia enquistada en el MTC, la cual tiene como objetivo otorgar millonarias licitaciones vinculadas a empresas chinas y a la compañía peruana Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C.

