El exministro se encuentra prófugo desde el mes pasado | Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

El comandante general de la PNP, Luis Vera Llerena, informó este miércoles que hasta el momento se han intervenido 14 viviendas en Lima y otras regiones en búsqueda del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. El extitular del MTC se encuentra prófugo desde el pasado 7 de junio luego que el Poder Judicial ordenara prisión preliminar en su contra.

La autoridad de la PNP afirmó que, además de Silva, se han intensificado las labores de búsqueda del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y a Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente Pedro Castillo.

"Ya son 14 inmuebles que hemos logrado intervenir y continuamos. El trabajo se hace con equipos de Diviac e Inteligencia que están en la búsqueda. Pronto tendremos respuestas y seamos pacientes porque estamos ahí buscándolos de todas maneras en Lima y provincias, todo con conocimiento del Ministerio Público y con orden judicial y seguimos en la búsqueda", expresó Vera Llerena a RPP Noticias con respecto al proceso de localización de Juan Silva.

Juan Silva está vinculado al caso Puente Tarata III que investiga el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción en su gestión dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante su gestión.

Abogado de Juan Silva señaló que su cliente puede entregarse

Por otro lado, el abogado Alfredo Yalán, defensor legal del prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, aseguró el pasado 1 de julio que el exfuncionario se encuentra en el Perú y negó que se haya fugado del país como señaló Dimitri Senmache, quien fuera titular del Mininter.

"He tomado conocimiento de que el ministro del Interior indicó que mi cliente podría haber viajado al extranjero o se podría haber fugado al extranjero. Al respecto debo precisar que mi cliente está en el Perú, está en territorio nacional porque él quiere seguir creyendo en las instituciones como el Ministerio Público o el Poder Judicial", indicó.

"El hecho de que el fiscal de la Nación anterior Pablo Sánchez o un juez supremo no estén administrando justicia con arreglo a ley, con el principio de legalidad, con objetividad, no implica que dos instituciones tan serias estén fallando. Por ello mi cliente no tiene porqué fugarse al extranjero, él sigue creyendo en las instituciones peruanas", agregó el abogado.

El abogado de Juan Silva también manifestó que su patrocinado tiene intención de entregarse y colaborar con la Justicia, pero con una condición: el nombramiento de un equipo técnico que verifique el concurso público de la construcción del puente Tarata III.

El abogado sostuvo que cuando el exministro se entregue a la Justicia, revelará información importante. "Apenas se entregue, va a ser importantes declaraciones y va a involucrar a los funcionarios de alto nivel que están involucrados en la construcción del puente Tarata III, pues hasta ahora la Fiscalía no sabe la verdad", apuntó.