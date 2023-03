"Efectivamente las mujeres somos libres y las mujeres somos libres de escoger a nuestras parejas", dijo | Fuente: RPP/captura

"No lo malinterpreten", señaló la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, sobre las declaraciones de la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, quien sobre los casos de feminicidio señaló que las mujeres "deben elegir bien" a sus parejas sentimentales, tras el feminicidio de Katherine Gómez.

"Conozco por muchísimos años a la ministra de la Mujer y es una mujer que siempre ha luchado por devolverle la dignidad y los derechos a las mujeres. Yo más bien les pediría que no lo malinterpreten. Estamos todo el Gabinete trabajando para poder enfrentar todos los problemas que tenemos en este momento", respondió Pérez de Cuellar a una pregunta de RPP Noticias.

Previo a ello, la ministra de Vivienda mencionó que el objetivo de Nancy Tolentino no era criticar a las mujeres, "sino mas bien para de alguna manera darles el mensaje de diciéndoles que ellas son libres y ellas también tienen la facultad y el derecho de poder elegir a sus parejas".

"Efectivamente las mujeres somos libres y las mujeres somos libres de escoger a nuestras parejas", declaró Pérez de Cuellar, quien mostró su repudio contra el feminicida y contra cualquier fórmula de agresión a la mujer.

¿Qué había dicho la ministra de la mujer?

Este viernes, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, confirmó a RPP Noticias que Katherine Gómez, la joven que el pasado sábado fue quemada viva en la plaza Dos de Mayo, falleció en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Al respecto, sobre los casos de feminicidio, la titular del MIMP señaló que las mujeres "deben elegir bien" a sus parejas sentimentales.

"También quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quién estar porque también ellas tienen que estar conscientes que merecen vivir libres de violencia y que no acepten ningún compromiso ni relación con una persona que no las respete, que vulnere sus derechos", sostuvo.

Cabe precisar que la agresión contra Katherine Gómez se realizó en circunstancias en que había finalizado la relación con el agresor. Ante ello, la ministra remarcó que "las víctimas nunca son las culpables".

"Hemos sacado varias publicaciones con alertas de seguridad para que, en caso de ruptura de una relación violenta, no acepten volver a entrevistarse con ellos solas porque sabemos el riesgo que corren. No vayan solas, no se entrevisten solas cuando quieran romper con una persona violenta, no les crean cuando les digan vamos a hablar, te voy a explicar. Por favor, alértenos a nosotros o a sus familiares para que no se expongan a situaciones de riesgo", indicó.