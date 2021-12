Kelly Portalatino: Pedro Castillo no desconoce al partido Perú Libre, no hay ninguna ofensa para nosotros

Pedro Castillo se reunió con periodistas. | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Pedro Castillo señaló en una reciente entrevista con periodistas que no suscribía o seguía el ideario del partido Perú Libre y que, además, se realizarían cambios en el equipo ministerial. Al respecto, la congresista oficialista Kelly Portalatino, una de las defensoras de la propuesta del partido, marcó una diferencia con el plan de gobierno.

"El ideario del partido es totalmente diferente al programa. El presidente es respetuoso de la estructura del partido, pero él va encaminando el compromiso que tiene en campaña, que es el programa. Eso no quiere decir que desconozca al partido Perú Libre. No hay ninguna ofensa para nosotros, pero sí pone una posición clara", indicó.

"Hemos manifestado como bancada que la señora Mirtha Vásquez no nos representa porque no vemos cambios sustanciales, no da soluciones oportunas y eficientemente, no está acorde a las grandes necesidades y coyunturas social, política, económica que vivimos. Esa situación merece una restructuración y que nuevos profesionales puedan tomar la batuta con políticas públicas que están enmarcadas a un programa", agregó.

De esta manera, la congresista de Perú Libre Kelly Portalatino marcó una diferencia entre el ideario de Perú Libre y el programa de Gobierno que impulsó Pedro Castillo en la pasada campaña presidencial. Además, se mostró a favor de cambios en el equipo ministerial, entre ellos el caso de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

Asegura que empezará a dar entrevistas el próximo año

El presidente Pedro Castillo comenzará a dar entrevistas a la prensa nacional el próximo año, confirmaron este martes periodistas que sostuvieron una reunión con él esta tarde en Palacio de Gobierno.

Al término de este encuentro, el conductor de RPP Noticias Jaime Chincha contó que el diálogo duró cerca de una hora, durante la cual, dijo, el jefe de Estado se mostró receptivo y recogió a las opiniones y críticas de la prensa presente.

"Él ha asegurado que, entiendo, a apartir de enero va a comenzar a ofrecer entrevistas periodísticas", apuntó.

A su turno, la periodista Mávila Huertas dijo que el presidente "habló de que algunos errores, hizo un mea culpa, y que haría ajustes, pero lo mencionó en término muy generales, y que luego de esos ajustes empezarían las rondas de entrevistas a partir del próximo año".

Por su parte, el periodista de este medio Fernando Carvallo refirió que el presidente manifestó no suscribirse al ideario del partido Perú Libre.

"En lo que fue claro es que ha habido una confusión en la comprensión de él y su agenda porque se le ha identificado erróneamente con el ideario de Perú Libre que no suscribe, él no se siente asociado con los valores de base marxista-leninistas, que han formateado el plan de ese partido, pese a que él fuera candidato de él", indicó.

Carvallo también contó que el mandatario "dijo que tomaría decisiones y haría anuncios en el trancurso de los días que vienen, sin tampoco hacer precisiones sobre la fecha". Además, señaló que "se refirió explícitamente a algunos ministros que no necesariamente suman, dijo".

"Tuvo una actitud autocrítica, pero genérica", expresó el conductor y locutor.

